Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Va in onda oggi, 15 febbraio 2023 dalle 21.20 su Rai 3, una nuova puntata di "Chi l'ha visto?". Condotto da Federica Sciarelli, il programma torna sul caso di Angela Celentano: siamo in attesa dei risultati del test del Dna di una ragazza del Sud America: potrebbe essere Angela? Altro focus di quest'appuntamento è quello dedicato alle morti di Cristina Golinucci Chiara Bolognesi: il responsabile è un uomo legato al mondo ecclesiastico?

Quello di Angela Celentano è uno dei casi di sparizione più dibattuti degli ultimi 30 anni. In gita sul Monte Faito insieme ai genitori e ad altre persone, il 10 Agosto 1996 Angela Celentano, la bambina (tre anni all’epoca) svanisce nel nulla. Nel corso dei successivi anni si susseguono le segnalazioni, le ipotesi e le speranze; l’attenzione mediatica è straordinaria, ma Angela non viene ritrovata. Nel corso degli ultimi giorni ha fatto irruzione una pista proveniente dal Sud America. Si attende l'esito del test del Dna, ma la madre di Angela, Maria, sembra sicura e dice: “è mia figlia”. Il programma di Rai 3 ricostruisce gli ultimi avvenimenti e aggiorna su eventuali sviluppi dell’ultima ora.



Ampio spazio anche per il caso di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi. Gli inquirenti tengono d'occhio un uomo che avrebbe molestato le ragazze e le indagini mettono in luce che ad ucciderle potrebbe essere stato una persona legata al mondo ecclesiastico. Federica Sciarelli ospita in studio Marisa Golinucci, madre di Cristina, insieme a Nicodemo Gentile, presidente dell’associazione Penelope.

Ultimi aggiornamenti, inoltre, sulla morte di Elena e di sua figlia Luana: "Chi l'ha visto?" mostra un documento inedito che mette in discussione le dichiarazioni dello ‘Sciamano Shekinà’, figura ben delineata nelle precedenti puntate del programma.

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 15 febbraio 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Il programma condotto da Federica Sciarelli è inoltre visibile - on demand e in live streaming - sulla piattaforma RaiPlay.