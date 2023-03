Chi l’ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, mercoledì 15 marzo a partire dalle 21.20, il nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?", storico programma della rete. Federica Sciarelli torna a parlare - ad un anno dall'accaduto - della sparizione della giovane Andreea Rabciuc: proprio di recente la madre della ragazza ha lanciato un nuovo appello. Spazio anche al caso di omicidio di Alice Scagni, uccisa lo scorso 1° maggio dal fratello Alberto.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 15 marzo 2023

Nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, che offre come di consueto aggiornamenti sui casi di cronaca rimasti irrisolti e, al contempo, presenta nuovi appelli e segnalazioni. Nel corso della puntata di questa sera Federica Sciarelli torna sul caso di Andreea Rabciuc, la ragazza di origini rumene scomparsa a 27 anni nei pressi di Jesi (Marche) nella notte tra l'11 e il 12 marzo scorso. All'epoca ventisettenne, di Andreea si sono perse le tracce da quando, dopo una festa in un casolare sulla Montecarottese, nessuno sembra averla più vista. Simone Gresti (44 anni), ex fidanzato della Rabciuc continua a dichiararsi innocente ma intanto le indagini proseguono.

Federica Sciarelli dedica poi un focus ad un fatto di cronaca risalente al 1° maggio dello scorso anno: l’omicidio della giovane Alice Scagni per mano del fratello Alberto. Il racconto si concentra in particolar modo sulla telefonata al 112 fatta dal padre soltanto poche ore prima l'efferato omicido (il ragazzo accoltellò la sorella). Un dialogo telefonico di circa 12 minuti che non fruttò un intervento che sarebbe stato quantomai provvidenziale.

“Chi l’ha visto?” offre la possibilità a tutti i telespettatori di segnalare casi di persone sparite nel nulla o in difficoltà; nonché l’opportunità di comunicare, alla sempre operativa redazione del programma, eventuali avvistamenti inerenti a casi di persone scomparse.

Dove vederlo in tv e in streaming (15 marzo 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 15 marzo 2023, su Rai 3 a partire dalle21.20. Il programma è inoltre disponibile (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.