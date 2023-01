Chi l’ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera

Nel secondo appuntamento del 2023, "Chi l'ha visto?" torna ad indagare sul celeberrimo caso di Emanuela Orlandi, sparita nel 1983 dalla Città del Vaticano. Le recenti dichiarazioni di un padre scuotono l’irrisolta vicenda. Federica Sciarelli parla inoltre della recente sparizione di una donna di Tempio Pausania (Sardegna).

Chi l'ha visto?, le anticipazioni dell'18 gennaio 2023

Nel giugno del 2023 cadrà l’anniversario della sparizione di Emanuela Orlandi. Siamo di fronte ad un caso che, nel corso dei decenni, ha occupato una quantità enorme di pagine di cronaca e di attenzione mediatica. Supposizioni, indagini e tante piste esplorate: dallo Stato Italiano al terrorismo, dallo Stato Vaticano al Banco Ambrosiano. Dove risiedono colpe e segreti della ragazza all’epoca quindicenne cittadina vaticana? Il cuore della Chiesa cattolica romana ha da poco riaperto il caso, valutando fascicoli e documenti inediti. Federica Sciarelli e la sua squadra tornano questa sera, mercoledì 18 gennaio, a parlare della Orlandi, dando voce ad un padre che ha rilasciato alcune sconvolgenti rivelazioni. L'uomo sottolinea che il figlio ed altre persone hanno sequestrato la Orlandi conducendola all'autista di De Pedis. La Sciarelli ospita inoltre in studio un ex esponente della Banda della Magliana: Antonio Mancini.

Il programma di Rai 3 riserva adeguato spazio anche ad un recente caso misterioso: il 26 novembre 2022 una donna di 60 anni, Rosa Cechere, è improvvisamente sparita da Tempio Pausania (provincia di Sassari) senza lasciare alcun tipo di traccia. La procura del comune sardo ha aperto l’inchiesta: si indaga su una coppia, vicini di casa della donna. Cosa è davvero accaduto?



La trasmissione permette ai telespettatori di segnalare avvistamenti di persone scomparse e di segnalare nuovi casi di sparizioni e di uomini e donne in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (18 gennaio)

Il nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?" è per oggi, 18 gennaio, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Lo storico programma è visibile anche on demand e in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.