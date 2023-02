Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi 22 febbraio 2023 dalle 21.20 su Rai 3, ritorna sul caso di Liliana Resinovich, con un nuovo intervento di suo fratello Sergio. Federica Sciarelli dedica poi un focus a Chiara Bolognesi e Cristina Galinucci (scomparse nel 1992) e aggiorna gli spettatori sulla vicenda legata ad Angela Celentano.

Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli torna sul caso di Liliana Resinovich. Facciamo un breve riassunto della sua vicenda. La donna era una pensionata di 63 anni proveniente da Trieste. Il 14 dicembre 2021 sparisce senza spiegazioni e dopo tre settimane, il 5 gennaio del 2022, il suo corpo senza vita viene ritrovato nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. La donna era sposata con l'ex fotografo Sebastiano Visentin, ma la mattina della sparizione aveva appuntamento con l'amico (o amante) Claudio Sterpi. Le indagini hanno evidenziato che è morta per soffocamento. Questa sera Sergio, il fratello di Liliana, torna a parlare e ribadisce la sua posizione: "Mia sorella è stata uccisa e ci opporremo alla richiesta di archiviazione", dice.

Spazio anche per i casi - datati 1992 - di Chiara Bolognesi e Cristina Galinucci: furono uccise dallo stesso uomo? La Sciarelli ospita in studio la madre di Marisa e l’avvocato Nicodemo Gentile. Previsti anche aggiornamenti sulla vicenda di Angela Celentano: i tanto attesi esiti del Dna della ragazza sudamericana sono stati negativi. Come si procederà adesso? Ci sono ancora concrete possibilità - a 23 anni dalla sparizione - di trovare la Celentano?

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 22 febbraio 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.