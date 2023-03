Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

In onda oggi 22 marzo a partire dalle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di "Chi l'ha visto?" dedica un ampio focus alla vicenda di Raffaele Lioce, l'accumulatore seriale di Foggia trovato senza vita nel suo appartamento, sepolto da indumenti e cianfrusaglie. La risoluzione del caso è avvenuta dopo che gli inquilini della stessa struttura avevano segnalato la scomparsa dell'uomo a Federica Sciarelli e alla redazione del programma di Rai 3.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 22 marzo 2023

Nell'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli torna a parlare dell'incredibile vicenda di Raffaele Lioce, che proprio grazie allo storico programma di Rai 3 ha trovato il proprio drammatico epilogo. Il racconto di questa sera offre un bilancio dell'accaduto, fornendo particolari inediti emersi nel corso delle ultime settimane. Ma cosa è accaduto di preciso nella casa di Via Mazzini, a Foggia? A partire dallo scorso novembre Raffaele Lioce, pensionato ed ex dipendente delle Poste Italiane, aveva fatto perdere le proprie tracce. Di recente gli inquilini della sua casa foggiana avevano contattato la redazione di "Chi l'ha visto?" non soltanto per segnalare la sparizione dell'uomo, ma anche per sottolineare lo stato disastroso nel quale versava la sua abitazione. Le buste di spazzatura sommergevano l'appartamento di Lioce e, insieme alla eccezionale quantità di topi e insetti lì radunati, producevano un odore nauseante per tutti gli inquilini della palazzina. Gli operatori incaricati di sgomberare l'appartamento hanno in prima battuta denotato la sindrome da accumulatore seriale dell'uomo. Nel corso dell'operazione è emersa poi la tremenda scoperta: Lioce era sepolto, senza vita, sotto una marea di indumenti e cianfrusaglie. L'appartamento, posto a quel punto sotto sequestro, ha poi visto l'arrivo delle forze dell'ordine e del medico legale.

Tra gli altri casi della serata televisiva di Rai 3 si torna, ancora una volta, sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di Trieste scomparsa e poi ritrovata dopo ventuno giorni senza vita. La procura ha dichiarato il suicidio della donna, chiedendo poi l'archiviazione del caso. Il fratello di Liliana, Sergio, è però di tutt'altra idea e continua a combatte per la verità. “Chi l’ha visto?” fornisce al pubblico la possibilità di segnalare casi di persone non rintracciabili o in difficoltà; ma offre anche l’opportunità di comunicare alla redazione avvistamenti riguardanti casi di persone scomparse.

Dove vederlo in tv e in streaming (22 marzo 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 22 marzo 2023, su Rai 3 a partire dalle21.20. Il programma è inoltre disponibile per la visione - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.