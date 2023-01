Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Nel nuovo appuntamento con lo storico programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?", in onda oggi 25 gennaio 2023 in prima serata, Federica Sciarelli introduce varie vicende di sparizioni o casi di omicidio rimasti irrisolti. Come la storia del presunto omicidio di Villasanta o quella di una inquietante setta satanica di Roma.

Il caso centrale della nuova puntata di “Chi l’ha visto?” ha dell’incredibile e somiglia allo spunto per qualche film. Ci troviamo a Villasanta (provincia di Monza), dove in occasione delle scorse elezioni politiche in un seggio è stato rinvenuto un biglietto che annunciava un omicidio: “"Per le forze dell'ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, Vi prego”. Successivamente è emerso un secondo biglietto e le ricerche degli agenti continuano incessanti. Federica Sciarelli ricostruisce questo caso fornendo le ultime novità delle indagini.

“Chi l’ha visto?” accoglie come al solito segnalazioni inerenti a persone scomparse e affronta nella nuova puntata molti altri casi di cronaca. Uno riguarda una storia che abbiamo imparato a conoscere bene: si tratta del caso di Greta Spreafico, la cantante scomparsa a Porto Tolle (provincia di Rovigo). Coloro che la conoscevano dicono che nel corso degli ultimi tempi era spaventata da qualcuno.

Spazio per una inquietante e irrisolta vicenda. A Roma sono stati ritrovati in un appartamento i due corpi senza vita di Elena e Luana, madre e figlia. Dietro ad una già drammatica storia si cela lo spettro di una setta satanica e di un individuo che si fa chiamare “lo sciamano”, che per un periodo ha condiviso la casa con le due donne.

