Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Condotta da Federica Sciarelli, la nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi mercoledì 5 aprile 2023 dalle 21.20 su Rai 3, dedica ampio spazio alla recente scomparsa di Valter Figallo e propone un focus sugli accumulatori seriali, un fenomeno più diffuso di quel che sembra.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 5 aprile 2023

L'argomento cardine delle puntate di marzo di "Chi l'ha visto?" è probabilmente stato quello riguardante Raffaele Lioce: pensionato ed ex dipendente delle Poste Italiane, è scomparso nel corso dello scorso novembre. Di recente è stato ritrovato, anche grazie a segnalazioni arrivate alla redazione del programma di Rai 3, nella sua abitazione di Foggia, circondato da rifiuti, vecchi abiti e una quantità di oggetti che hanno reso il suo caso come quello dell' "accumulatore seriale".

Successivamente alla messa in onda dei servizi trasmessi da "Chi l'ha visto?", sono giunte allo staff del programma molte segnalazioni inerenti a casi di accumulatori seriali. Federica Sciarelli dedica ampio spazio all'argomento, andando a fondo su vicende molto spesso invisibili e il più delle volte mai raccontate.

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" si occupa poi della vicenda del 67enne Valter Figallo, professore di italiano e storia in pensione da qualche anno. L'uomo, che vive a Mejaniga, una frazione di Cadòneghe (Padova) con la moglie, si è allontanato dalla sua casa la mattina del 28 novembre. Raccontato dai familiari come un gran camminatore, non è però rientrato a casa per l'ora di pranzo, come previsto; nè lo ha fatto nei successivi giorni. La famiglia specifica che l'uomo sta attraversando un periodo difficile e che ha qualche difficoltà nel linguaggio. Figallo è uscito di casa senza cellulare nè farmaci necessari per la sua terapia.

In onda fin dal lontano 1989, il programma "Chi l'ha visto?" mette a disposizione dei telespettatori l'opportunità di contattare la redazione per segnalare avvistamenti di persone dichiarate scomparse. Ma anche per raccontare nuove vicende di gente delle quali si sono perse le tracce.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 aprile 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 5 aprile 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.