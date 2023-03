Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi 8 marzo 2023 dalle 21.20 su Rai 3. Tra i casi della serata, quello di un anziano accumulatore seriale di Foggia. Scomparso nel nulla, l'uomo ha lasciato la sua casa in condizioni disastrose,

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 8 marzo 2023

Federica Sciarelli mette al centro della nuova puntata di “Chi l’ha visto?” un recente e inquietante caso di sparizione avvenuto a Foggia. Raffaele Lioce, dipendente delle Poste Italiane in pensione di 80 anni è sparito da ormai diversi mesi dalla sua casa di viale Mazzini. Le indagini hanno fatto emergere un'abitazione che versa in stato disastroso: accumulatore seriale, l'uomo ha lasciato lì una valanga di buste della spazzatura, una gran quantità di insetti e di topi. I residenti della palazzina reclamano per il cattivo odore e il grado di sporcizia che si riversa oltre la porta della casa di Lioce. Ma in tutto ciò che fine ha fatto l'uomo?

Nella Giornata internazionale dei diritti della donna, Federica Sciarelli torna su due casi “al femminile” che hanno segnato la stagione del programma di Rai 3. Parliamo di Marzia Capezzuti, la giovane donna partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano e poi ritrovata morta in un casolare; e di Liliana Resinovich, trovata senza vita ad inizio 2022 in un boschetto, dopo circa venti giorni dalla sua scomparsa. Ma se la procura parla di suicidio, il fratello della donna la pensa in tutt’altro modo: stasera vedremo documenti inediti e nuove testimonianze.

La redazione di “Chi l’ha visto?” tiene sempre aperta la porta ai telespettatori, che possono rilasciare appelli inerenti a persone scomparse o in difficoltà; e di segnalare eventuali avvistamenti di persone dichiarate scomparse.

Dove vederlo in tv e in streaming (8 marzo 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, 8 marzo 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Il programma è disponibile per la visione - in live streaming e on demand - anche sulla piattaforma RaiPlay.