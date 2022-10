Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 12 ottobre 2022

La nuova puntata di “Chi l’ha visto”, longevo programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, si occupa del caso di Agata Scuto, scomparsa poco più di 20 anni fa ad Acireale: la madre lancia adesso un appello al suo ex compagno, accusato di aver ucciso la giovane. Novità anche sulla sparizione di Marzia Capezzuti. Di seguito le anticipazioni di questa sera.

Chi l’ha visto?, anticipazioni del 12 ottobre 2022

Anche questa settimana “Chi l’ha visto?” dedica approfondimenti su casi non risolti di sparizioni ed omicidi. Al centro della nuova puntata del programma di Rai 3 c’è la vicenda di Agata Scuto, sparita all’età di 22 anni ad Acireale, il 4 giugno 2012. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato. Rosario Palermo, ex compagno della madre di Agata è, secondo la procura, l'assassino della ragazza. Tutte le strade del movente portano alla relazione segreta che Palermo aveva con la ragazza: al momento dell’omicidio la giovane sarebbe stata incinta dell’uomo, che per nascondere tale situazione l’avrebbe uccisa. Adesso la madre di Agata, Mariella, lancia un appello diretto al suo ex, reclamando i resti della figlia. Oltre ad ascoltare le parole della donna, Federica Sciarelli dedica questa sera un nuovo focus sul caso di Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa nel giugno del 2021 a Pontecagnano Faiano (Salerno): previste testimonianze inedite che potrebbero aiutare, si spera, fare un po’ di luce su una vicenda ancora poco trasparente. Ampio spazio, inoltre, per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. La redazione di “Chi l’ha visto?” resta sempre aperta per eventuali avvistamenti riguardanti casiprecedentemente aperti.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi, 12 ottobre, dalle 21.20 su Rai 3. La puntata è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.