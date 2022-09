Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 14 settembre 2022

Federica Sciarelli apre la puntata di “Chi l’ha visto?” in onda su Rai 3 oggi, 14 settembre, con il celebre caso di Angela Celentano: i suoi genitori faranno un nuovo appello. Spazio anche ai casi di Carlo La Duca e di Liliana Resinovich. Leggiamo tutte le anticipazioni della serata.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 14 settembre

Quello di Angela Celentano è senza dubbio uno dei casi più significativi tra quelli affrontati da “Chi l’ha visto?” nel corso della sua storia. Non stupisce allora che ad aprire questa nuova puntata del programma siano proprio i genitori della bambina scomparsa nell’estate del 1996, mentre si trovava in gita sul Monte Faito, nei pressi di Vico Equense (provincia di Napoli). Catello e Maria Celentano mostrano i giochi che un tempo appartenevano alla bambina. La speranza è che adesso, da donna, Angela possa riconoscerli e contattare la produzione della trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Altro atteso intervento è quello, in diretta, della signora Concetta, mamma di Carlo La Duca: la donna si rivolge direttamente a coloro che sono accusati dell’omicidio del figlio - l’ex moglie e l’amico di Carlo – per chiedergli dove hanno nascosto il corpo della vittima. Spazio, poi, per il caso della morte di Liliana Resinovich: suo fratello, Sergio, afferma che è stata precedentemente picchiata e l’autopsia del medico legale della Procura alimenta tutti i dubbi sul decesso della donna. "Chi l'ha visto?"offre inoltre l'opportunità di lanciare segnalazioni, appelli e richieste di aiuto su nuovi e vecchi episodi di cronaca.

Dove vederlo in tv e in streaming

Chi l’ha visto? va in onda oggi, 14 settembre, a partire dalle 21.20 su Rai 3; il programma è visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.