'Chi l’ha visto?', le anticipazioni della puntata di stasera

Nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda questa sera, 22 giugno, su Rai 3. Federica Sciarelli torna sul caso della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre Martina Patti. In questa edizione del programma ampio spazio è dedicato alla sempreverde vicenda di Angela Celentano, ma anche a fatti di cronaca meno chiacchierati.

Chi l’ha visto?: anticipazioni della serata

Dopo l’intervento dei genitori, anche le sorelle di Angela Celentano, Rosa e Naomi, hanno lanciato un appello per aiutarle a ritrovare la sorella, scomparsa il 10 agosto del 1996 e che avrebbe oggi 29 anni. Le parole delle sorelle Celentano sono state utilizzate anche come spot per la puntata del programma in onda questa sera, 22 giugno. Oltre al caso di Angela, motore portante di questa edizione estiva della trasmissione, inevitabile la parentesi dedicata al caso della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre Martina Patti. Tra i casi della serata, quello di Salvatore Scarpitti, il 54enne scomparso da San Salvo il 26 maggio scorso; le novità sul caso di Domenico Manzo,

scomparso circa un anno e mezzo fa da Prato Principato Ultra (provincia di Avellino); la sparizione di Masha, 27 anni, scomparsa da Milano il 16 giugno; o ancora la vicenda di Gianluca Casula: dopo essere stato condannato in primo grado a 14 anni dal Tribunale di Cagliari per l’omicidio preterintenzionale di William Tani e Giuliano Milanovic (nel 2007), è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto; il mistero di Andreea: un'auto nera potrebbe averla portata via.

Dove vederlo in tv e in streaming

Chi l’ha visto? va in onda stasera, 22 giugno, alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.