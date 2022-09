Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 28 settembre 2022

Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto, in onda su Rai 3 oggi, 28 settembre, Federica Sciarelli ospita la famiglia di Marzia Capezzuti, scomparsa poco più di un anno fa. Spazio anche per l’omicidio di Annunziata e la morte del giovane Jois. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Chi l’ha visto? Anticipazioni del 28 settembre

Al centro del nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” c’è Marzia Capezzuti, la ventinovenne scomparsa nel giugno del 2021 a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) dove, partendo da Milano, era andata a vivere con il suo compagno. La Procura di Salerno ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere. Dopo l'appello di Ciro Capezzuti, padre della ragazza, si è fatto avanti un testimone cha ha raccontato dei maltrattamenti subiti per diversi anni dalla giovane donna. Federica Sciarelli ospita i genitori di Marzia e sua sorella.

Altro caso della serata è quello della morte di Annunziata: conosciuto un uomo su un sito di incontri, la donna lo ha invitato a casa sua, dove è stata uccisa. La procura ha stabilito che prima di perdere la vita la donna sarebbe stata pesantemente maltrattata. Si cercherà di capire se il responsabile ha precedentemente adescato altre donne, tenendo anomali comportamenti. Focus, per finire, sul giovane Jois. Studente di economia, il diciannovenne è stato trovato senza vita nel mare di Vasto. Si tratta davvero di un suicidio, come ipotizzato in un primo momento? I genitori di Jois non credono a questa ipotesi e cercano la verità.

“Chi l’ha visto?” offre ai telespettatori l’opportunità di rilasciare appelli su persone scomparse e di segnalare eventuali avvistamenti riguardanti casi non risolti.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming

Chi l’ha visto? va in onda oggi, 28 settembre, dalle 21.20 su Rai 3. La puntata è inoltre e visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.