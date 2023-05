Chi l’ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera

Nel nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?", in onda oggi, 10 maggio 2023 dalle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli torna a parlare dei celebri casi di Emanuela Orlandi - con l'intervento di Pietro, fratello della ragazza scomparsa nel 1983 - e di Saman Abbas, con importanti documenti inediti.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 10 maggio 2023

A poco più di un mese dal quarantesimo anniversario della sparizione di Emanuela Orlandi, "Chi l'ha visto?" torna a discutere su quello che è, nei fatti, un caso sempreverde, capace di far parlare ancora tanto e di arricchirsi di nuovi inquietanti elementi. Di recente Federica Sciarelli ha dato voce a Natalina, sorella di Emanuela, ma anche ad Antonio Mancini, ex esponente della Banda della Magliana. Questa sera è la volta di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, e voce di riferimento, nel corso degli ultimi tempi, di una battaglia che non cessa di essere portata avanti: cosa accadde a Emanuela in quel lontano 22 giugno 1983? Dallo Stato Italiano al terrorismo, dallo Stato Vaticano al Banco Ambrosiano: le piste battute sono state tante. Pietro Orlandi è stato ricevuto in Vaticano da Alessandro Diddi, promotore di giustizia che sta indagando per conto della Chiesa sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e racconta stasera la sua verità: qualcuno all’interno della Santa Sede conosce bene le dinamiche che hanno portato alla scomparsa di Emanuela.

Nella nuova puntata del programma di Rai 3 si torna a parlare anche di Saman Abbas, la diciottenne di origine pakistana sparita a Novellara (provincia di Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. I colpevoli sono stati i suoi familiari, che hanno brutalmente punito la ragazza per un matrimonio combinato da lei rifiutato. Negli ultimi giorni sono emersi dettagli e documenti inediti su questa drammatica vicenda.



La redazione di "Chi l'ha visto?" accoglie costantemente segnalazioni e avvistamenti da parte dei telespettatori, che possono comunicare episodi di persone scomparse o in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (10 maggio 2023)

Il nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?" è per oggi, mercoledì 10 maggio 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Lo storico programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.