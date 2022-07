Chi l'ha visto?, anticipazioni della puntata di mercoledì 13 luglio

Oggi 13 luglio va in onda alle 21.20 su Rai 3, una puntata speciale di “Chi l’ha visto?”, dedicata a un caso che ha fatto epoca: nel 1987 l’economista e accademico Federico Caffè – professore anche di Mario Draghi - scompare senza lasciare traccia: non è mai stato ritrovato. Il programma di Federica Sciarelli lascia la parola ai suoi studenti. Scopriamo qualcosa in più sulla vicenda.

Chi l’ha visto?: anticipazioni della puntata (13 luglio)

Oggi, 13 luglio, va in onda una puntata speciale di “Che l’ha visto?”, dedicata a un caso che, a distanza di 35 anni, è rimasto irrisolto. Federico Caffè è stato un economista e accademico italiano. Fu, tra gli altri, il professore del Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Le sue analisi si occupavano talvolta della necessità di garantire alti livelli di occupazione e di protezione sociale, anche e in particolar modo per i ceti più deboli. Nato a Pescara il 6 gennaio 1914, viveva a Roma con il fratello Alfonso quando, nel 1987 era in procinto di andare in pensione. Si dice fosse molto sconfortato all'idea di non dover più insegnare: depresso per le prospettive finanziarie, per il cessare di un lavoro verso il quale aveva speso buona parte dei suoi sforzi e per alcuni episodi che lo avevano segnato (come la morte della madre e quella di alcuni amici). All'alba del 15 aprile 1987 il fratello Alfonso, professore di lettere, si svegliò e trovò, nella stanzia di fianco accanto al letto di Federico, l'orologio, i documenti e gli occhiali del fratello. Nessuno vide più il professor Caffè e da quel momento scaturirono diverse ipotesi. I più - parenti compresi - parlarono di una sparizione volontaria. L'8 agosto 1998 il tribunale di Roma ne dichiarò la morte presunta, avvenuta in circostanze non appurate. Oltre alla ricostruzione della vicenda, il programma di Federica Sciarelli dà voce a quelli che sono stati i suoi studenti.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 13 luglio 2022)

