Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

Esattamente un anno fa la pensionata Liliana Resinovich è scomparsa e poi ritrovata qualche settimana dopo senza vita. I consulenti della Procura di Trieste hanno stabilito la morte per suicidio, ma diversi elementi non tornano: ne parla questa sera a “Chi l’ha visto” Sergio, il fratello della donna.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 14 dicembre

Ad un anno dalla scomparsa, “Chi l’ha visto?” torna a parlare di Liliana Resinovich.

63enne di Trieste, Liliana era una pensionata dalla vita piuttosto quieta. Avvenuta esattamente un anno fa, il 14 dicembre 2021 la sparizione è stata seguita, il 5 gennaio del 2022, dal ritrovamento del suo corpo, rinvenuto nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. I consulenti della Procura di Trieste hanno stabilito che Liliana si è tolta la vita. Sposata con un ex fotografo, il 72 enne Sebastiano Visentin, la mattina della scomparsa la donna aveva appuntamento con Claudio Sterpin (82 anni), amico e probabile amante. Morta per soffocamento, la testa della donna era avvolta in due sacchetti di nylon trasparenti e, al momento del ritrovamento, il corpo non presentava alcun segno di violenza nè di abusi sessuali. Eppure in questa faccenda molte cose non tornano. Federica Sciarelli ne parla con Sergio, fratello della donna.

Aggiornamenti, poi, sul giallo di Gaia, la ragazza di 20 anni scomparsa sul traghetto che da Genova era diretto a Palermo. Il programma presenta testimonianze inedite riguardanti la felpa della giovane. La madre di Gaia ne è certa: non avrebbe avuto motivo per togliersi la vita.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (14 dicembre 2022)

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.