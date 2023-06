Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Nuovo appuntamento con lo storico programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?", in onda oggi 14 giugno 2023, a partire dalle 21.20. Tra i casi della serata, introdotti da Federica Sciarelli, spicca la storia di Kata, bambina di 5 anni scomparsa pochi giorni fa a Firenze. A otto anni dalla scomparsa di Daniele Potenzoni, il padre interviene nel corso della serata alla luce di un nuovo importante filmato.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 14 giugno 2023

Nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi su Rai 3, Federica Sciareli racconta la storia di Kata, la bambina scomparsa lo scorso weekend a Firenze. Mia Kataleya Chicllo Alvarez - per i familiari semplicemente "Kata" - ha cinque anni e ha origini peruviane. Vive a Firenze con la madre e i familiari in un ex hotel occupato, nel quartiere di Novoli. Mentre la madre è al lavoro, sabato 10 gennaio la piccola fa perdere le tracce. Dato che le ultime immagini la vedono entrare nell'ex struttura alberghiera, si dice che potrebbe essere uscita nuovamente coperta da una persona adulta. Il rapimento resta l'ipotesi più probabile: "Chi l'ha visto?" fornisce gli ultimi aggiornamenti e mostra testimonianze inedite.

Federica Sciarelli ospita nell'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" il padre di Daniele Potenzoni. Affetto da autismo, nel giugno del 2015 Potenzoni (36 anni all'epoca) giunse a Roma con alcuni accompagnatori, diretto in udienza da Papa. Alla metropolitana, stazione Termini, sparì. Pochi giorni fa è emerso un video dove appare un uomo con il naso schiacciato che somiglia tanto all'uomo scomparso. Francesco Potenzoni, padre di Daniele, afferma che il figlio potrebbe essere stato aggregato a un gruppo di nomadi.

"Chi l'ha visto?" si occupa questa sera anche di Stefano, un uomo di 42 anni che era giunto in Sardegna come testimone di un processo. L'uomo è poi stato trovato morto nell'infermeria di un carcere sardo. "Un suicidio", è stato sentenziato, ma Marisa, la sorella di Stefano ospite in studio, e gli altri familiari non contemplano questa ipotesi e vogliono adesso scoprire la verità.

Il programma di Rai 3 accoglie appelli, richieste di aiuto e segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 giugno 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 14 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è disponibile per la visione anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.