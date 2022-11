Chi l’ha visto?, le anticipazioni di questa sera

Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”. Nella puntata in onda oggi, 16 novembre, in prima serata su Rai 3, Federica Sciarelli concentra i suoi racconti sulle sparizioni della cantante Greta Spreafico e il sommelier Liam Biran. Aggiornamenti, inoltre, sul caso di Marzia Capezzuti.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 16 novembre

Sono tre i principali protagonisti della nuova puntata di “Chi l’ha visto”, in onda oggi 16 novembre su Rai 3. Continua il racconto di Federica Sciarelli riguardante Greta Spreafico, un caso illustrato già nel corso della scorsa puntata, che vede la donna 53enne scomparsa lo scorso 4 giugno a Porto Tolle (provincia di Rovigo). Cantante in un gruppo rock e originaria di Erba (Como), la Spreafico si trovava a Porto Tolle per vendere la casa ereditata dal nonno. “Chi l’ha visto?” raccoglie la testimonianza dell’uomo che ha passato con lei l’ultima serata prima della scomparsa. La procura di Rovigo ha avanzato l’ipotesi di sequestro. Ma chi avrebbe voluto fare del male a Greta e perché?

Lo storico programma di Rai 3 approfondisce poi la vicenda di Liam Biran (32 anni): di origini israeliane e americane, il sommelier era di passaggio a Torino, diretto verso Parigi. Di lui non si hanno notizie dal 10 maggio del 2019. Alcune persone dicono di averlo visto proprio in quei giorni, ma si continuano ad ignorare i motivi della presunta morte. Sono adesso arrivati dagli Stati Uniti i genitori dell’uomo, dopo il ritrovamento, in un bosco, di alcuni oggetti del figlio.

Ultimi aggiornamenti, per finire, sul caso di Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa e poi ritrovata senza vita in un casolare a Pontecagnano (Salerno).

Come di consueto “Chi l’ha visto?” accoglie appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (16 novembre 2022)

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi, 16 novembre su Rai 3, a partire dalle 21.20. Il programma visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.