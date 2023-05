Chi l’ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera

In onda oggi, mercoledì 17 maggio 2023 dalle 21.20 su Rai3, la nuova puntata di "Chi l'ha visto?" si occupa dei casi di Marzia Capezzuti, evidenziando le dichiarazioni di Annamaria Vacchiano, figlia della carnefice della ragazza morta, e di Agata Scuto, la ragazzo scomparsa ad Acireale nel giugno del 2012.

Anche oggi Federica Sciarelli parla dell'omicidio di Marzia Capezzuti, la ragazza scomparsa nel giugno del 2021 a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno). Il 17 maggio è una data molto attesa perchè sarà il giorno dell’incidente probatorio: in tale circostanza Annamaria Vacchiano dovrà confermare o meno quello che ha detto agli inquirenti al riguardo di sua madre mamma. Il fratello della 22enne ha già minacciato Annamaria, che in un'intervista esclusiva al quotidiano Il Mattino ha recentemente dipinto un quadro agghiacciante della sua famiglia, responsabile di aver torturato (anche psicologicamente) e ucciso la Capezzuti. Lo storico programma di Rai 3 torna sul caso mettendo sul tavolo documenti e testimonianze inediti.

Nell'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" si torna a parlare della vicenda di Agata Scuto, scomparsa il 4 giugno 2012 ad Acireale. Secondo la procura Rosario Palermo, ex compagno della madre delle giovane, è l''assassino. Palermo avrebbe avuto una relazione segreta con Agata, che al momento dell'assassinio sarebbe stata uccisa dall'uomo che per nascondere l'accaduto. Mariella, madre di Agata, continua ad appellarsi al suo ex, invitandolo a parlare e a rivelare tutta la verità.



