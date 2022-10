Chi l’ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni del 19 ottobre

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli, che con “Chi l’ha visto” racconta su Rai 3 casi di persone scomparse e morte. Vicende rimaste irrisolte e che, tramite appelli, segnalazioni e documenti inediti, aspettano di essere chiarite. Nella puntata in onda questa sera, ampio spazio per il caso di Jois Pedone, trovato senza vita in mare lo scorso 22 agosto.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 19 ottobre

Oltre a lanciare di settimana in settimana appelli e segnalazioni riguardanti casi di nuove sparizioni, “Chi l’ha visto?” porta avanti, dall’inizio della stagione, alcune vicende rimaste in gran parte irrisolte. Storie di morti e sparizioni che, attraverso gli appelli di parenti ed amici, reclamano la verità. In onda oggi, 19 ottobre, la nuova puntata del longevo programma di Rai 3 mette al centro dell’attenzione il caso di Jois Pedone, 19enne scomparso e poi trovato, lo scorso 22 agosto, morto in mare a Vasto (Abruzzo). Lo studente aveva un borsone di circa 40 kg legato alla caviglia e, dopo essere stato sottoposto all'autopsia, è stata stabilita la morte per annegamento. Secondo le fonti ufficiali si tratta di suicidio, ma il padre prima e lo zio poi hanno affermato che dietro questa storia ci sarebbe un caso di esoterismo, terminato in tragedia. La Procura di Vasto ha aperto, dunque, un’inchiesta per istigazione al suicidio. La puntata odierna di "Chi l'ha visto" ci parla di una misteriosa persona che era in stretto contatto con Jois: si tratterebbe di una donna ribattezzata "la Sacerdotessa".

Federica Sciarelli torna inoltre sul caso di Marzia Capezzuto, proponendo nuovi documenti inediti sulla ragazza, che aveva denunciato il fidanzato per maltrattamenti e violenze nei suoi riguardi. In più, nuovi appelli inerenti a persone recentemente scomparse.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi, 19 ottobre, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.