Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e il suo “Chi l’ha visto”. In onda su Rai 3, la puntata in onda oggi, 2 novembre, torna sul caso di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa poco più di un anno fa in provincia di Salerno. Mentre emergono nuovi particolari sulla sua sparizione, le persone indagate per questo caso sono adesso sette.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 2 novembre

Si torna ancora una volta a parlare del caso di Marzia Capezzuti, una delle vicende di cronaca nera più discusse degli ultimi mesi. Ormai è trascorso più di un anno dalla scomparsa della 29enne, trasferita da Milano a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) per andare a convivere con quello che era il suo compagno. Nel corso delle ultime settimane sono circolate molte ed atroci ipotesi, che parlano di una Marzia costretta a prostituirsi. Pochi giorni fa è stato ritrovato un cadavere nel casolare di Santa Tecla a Montecorvino Pugliano, al confine con Pontecagnano Faiano. Il corpo potrebbe essere quello della ragazza, ma si resta in attesa delle risposte definitive riguardanti il Dna analizzato. Nel frattempo, però, sono indagati - con l'ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere - due nuove persone, oltre alle cinque già sotto inchiesta. Una vicenda ancora oscura, oltre che inquietante.

Come sempre, con "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli offre l'opportunità ai telespettatori di rilasciare appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (2 novembre 2022)

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi, 2 novembre, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile inoltre - in live streaming che on demand - sulla piattaforma RaiPlay.