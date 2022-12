Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto”, in onda oggi 21 dicembre su Rai 3, Federica Sciarelli torna a parlare del caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa un anno fa a Trieste. Spazio anche per la vicenda di Polina, la criminologa trovata morta in un canale della provincia di Pavia.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 21 dicembre

Dopo aver ripreso il caso la scorsa settimana, “Chi l’ha visto?” dedica ulteriore spazio alla storia di Liliana Liliana Resinovich, scomparsa circa un anno fa a Trieste, all’età di 63 anni

Intervengono, per l'occasione, Sergio Resinovich, fratello della donna, e Vittorio Fineschi, il medico legale della famiglia. Liliana scomparve il 14 dicembre 2021 ma il corpo fu ritrovato soltanto il 5 gennaio del 2022. Secondo le indagini, la donna perse la vita solamente diversi giorni dopo la sparizione. Cosa accadde in quel lasso di tempo?

Federica Sciarelli racconta inoltre la storia di Polina, la criminologa e addestratrice di cani trovata morta in un canale di Valeggio (provincia Pavia): sono adesso in corso le indagini per omicidio.

Il programma offre l’opportunità a tutti i telespettatori di segnalare casi di persone sparite o in difficoltà: nonché l’occasione di comunicare eventuali avvistamenti di persone scomparse.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (21 dicembre 2022)

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi, mercoledì 21 dcembre, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.