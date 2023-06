Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Il caso della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa il 10 giugno a Firenze, tiene banco nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi 21 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli si occupa inoltre della vicenda di Tiziana Cantone. La madre della giovane donna interviene e dichiara che quello della figlia non è stato un suicidio, bensì un omicidio.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 21 giugno 2023

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi 21 giugno su Rai 3, torna inevitabilmente a parlare della sparizione della piccola Kata, soprannome di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, bambina di cinque anni di origini peruviane. Il caso ha monopolizzato l'attenzione mediatica degli ultimi dieci giorni, suscitando preoccupazione e commozione.

La piccola vive a Firenze con la madre e i familiari nell'ex hotel Astor, attualmente occupato. Mentre la madre è a lavoro, sabato 10 giugno la bambina sparisce. Le ultime immagini la vedono entrare nella struttura, ma non uscire (secondo qualcuno lo avrebbe fatto mentre era coperta da qualcuno). A distanza di giorni della bambina non ci sono tracce. Fin dal primo momento l'ipotesi rapimento è parsa una delle più probabili. Miguel Angel Alvarez Chiclio Romero, padre della piccola, ha avanzato l'ipotesi di un rapimento errato, ovvero con uno scambio di persona. I legali dei genitori di Kata, hanno però smentito questa indiscrezione. Sempre ieri, infatti, dopo che lo stabile era stato sgomberato nei giorni scorsi, è stata effettuata una seconda maxi ispezione a cui hanno partecipato esperti del Il programma di Rai 3 aggiorna in tempo reale su tutti gli sviluppi della storia.

Cambiando argomento, Federica Sciarelli dà questa sera voce alla madre di Tiziana Cantone. La donna afferma: "Qualcuno voleva ammazzare mia figlia, perché lei era pronta a fare i nomi di chi aveva girato i video”. A inquietare - sottolinea oggi "Chi l'ha visto?" - è il fatto che i video hard della ragazza, causa della tragedia, sono ancora in circolazione e facilmente reperibili in rete. Questo scempio può essere arginato?

Federica Sciarelli e la redazione di "Chi l'ha visto?" restano a disposizione dei telespettatori e accolgono appelli, richieste di aiuto e segnalazioni inerenti a episodi di persone scomparse o in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 giugno 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 21 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.