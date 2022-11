Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

La nuova puntata di “Chi l’ha visto” approfondisce i punti più importanti del caso di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021. Il padre della giovane è stato arrestato in Pakistan, ma dov’è la madre? Spazio anche per la vicenda della piccola Santina, la bambina scomparsa mentre giocava con la sorellina.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 23 novembre

Quello di Saman Abbas è uno dei casi di cronaca nera più chiacchierati e atroci degli ultimi anni. Appena diciottenne, la ragazza di origine pakistana è sparita a Novellara (provincia di Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Fin dall'inizio il quadro tragicamente verosimile vedeva i familiari della ragazza come probabili assassini di una giovane che si era opposta alle nozze combinate con un cugino in patria. I genitori di Saman fuggirono in quei giorni in Pakistan. Mentre Shabbar, il padre, è stato arrestato in Pakistan, la madre continua ad essere irreperibile. Adesso, a distanza di un anno e mezzo, sono stati ritrovati dei resti umani nei pressi del casolare in cui la famiglia abitava. Si tratta proprio di Saman? E, mentre anche lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati arrestati all’estero, che fine ha fatto sua madre Nazia Shaheen?

Questi e molti altri gli interrogativi al centro dell’odierna puntata di “Chi l’ha visto?”. Federica Sciarelli riserva ampio spazio anche ad altri casi, come quello della piccola Santina, bambina di sei anni scomparsa da Palermo mentre giocava con la sorella. O come quello della cantante Greta, già protagonista delle precedenti puntate del programma di Rai 3. Il programma offre ai telespettatori l'opportunità di segnalare episodi di persone scomparse o in difficoltà.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (23 novembre 2022)

Il nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” è fissato per oggi, 23 novembre, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile inoltre, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.