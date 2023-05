Chi l’ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera

Oggi, mercoledì 24 maggio 2023 dalle 21.20, Rai3 trasmette una nuova puntata di "Chi l'ha visto?" . D'obbligo uno spazio riservato agli alluvionati dell'Emilia-Romagna bisognosi di aiuto. SI torna a parlare, a distanza di anni, della piccola Maddie, scomparsa in Portogallo nel 2007.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 24 maggio 2023

Come sta accadendo a buona parte dei programmi televisivi di casa nostra, anche "Chi l'ha visto?" offre un proprio contributo alle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. Oltre alle persone tragicamente scomparse, sono tante le abitazioni distrutte o compromesse, così come parecchie sono le attività colpite da questa sciagura. Il programma di Rai 3 mantiene un costante dialogo in diretta con l'Emilia-Romagna, dove arrivano diverse richieste d'aiuto da parte di persone in difficoltà.

A distanza di tanto tempo "Chi l'ha visto?" torna a dedicare ampio spazio alla vicenda della piccola Maddie Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio 2007, all'età di 3 anni. All'epoca si trovava a Praia da Luz, in Portogallo, dove era in vacanza con la famiglia. Mentre i genitori erano andati a cena nelle vicinanze, la piccola sparì dalla sua camera da letto. A essere accusato di aver fatto sparire la bambina è Christian Brueckner, un uomo tedesco di 47 anni, sospettato anche di altre sparizioni e di vari casi di violenza sessuale. Attualmente l'uomo è in carcere, e proprio dalla Germania è giunta la richiesta di ulteriori sopralluoghi, da effettuare principalmente nelle acque di una diga in Portogallo.

"Chi l'ha visto?" torna a parlare anche della scomparsa della 22enne Sibora Gagari, avvenuta nel 2014, dopo che era andata a vivere a Torremolinos (Spagna) con il fidanzato. La vicenda non ha mai portato alla luce una verità sulla sparizione della giovane. Adesso, soltanto pochi giorni fa, il 45enne Marco Romeo, all'epoca fidanzato di Sibora Gargani, è stato arrestato per aver ucciso a coltellate una 28enne di nome Paula, sua attuale compagna e figlia di un comune bambino (lei aveva altri due figli nati precedentemente). L'omicidio è avvenuto proprio a Torremolinos. Il caso di Sibora Gagari verrà riaperto?

La redazione di "Chi l'ha visto?" può essere contattata da tutti i telespettatori che vogliono lanciare appelli richieste di aiuto e o segnalare casi di persone in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (24 maggio 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 24 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma condotto da Federica Sciarelli è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.