Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e il suo ?Chi l?ha visto??. La puntata in onda oggi, 26 ottobre, su Rai 3 torna su una vicenda datata 2005: la morte, in provincia di Cosenza, di Lisa Gabriele della quale è stato recentemente accusato il suo ex amante. Spazio anche per la scomparsa di Domenico Manzo (Avellino).

Chi l?ha visto?: anticipazioni del 26 ottobre

Nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?" il racconto di Federica Sciarelli si concentra in particolar modo sulla drammatica vicenda di Lisa Gabriele. Nel 2005 la ragazza fu trovata senza vita a Montalto Uffugo (Cosenza). La tragedia fu ricondotta ad un suicidio. Adesso, a distanza di ben 22 anni, arriva la svolta: il 50enne Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale, aveva simulato il suicidio della giovane con la quale intratteneva una relazione extra-coniugale. Inizialmente archiviate, le indagini sono state riaperte grazie alla pista di un esposto anonimo inviato alla Procura della Repubblica di Cosenza. Abate è stato arrestato successivamente a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

"Chi l?ha visto?" si occuperà poi di altre rilevanti vicende , come quella del 71enne Domenico Manzo, di Avellino. Pensionato, l'uomo era sparito dopo aver partecipato alla festa di compleanno della figlia Romina. Una vicenda intricata che ha visto indagate varie persone. Il programma proverà a mettere un po? d?ordine.

Spazio anche per la storia di Antonio, dipendente di un ospedale di Giugliano (Napoli). Lo scorso 18 agosto sarebbe dovuto rientrare dalle ferie, ma a lavoro non è mai tornato e di lui si sono perse le tracce. "Chi l'ha visto?" offre ai telespettatori la possibilità di fare segnalazioni, appelli e richieste di aiuto.

Dove vedere ?Chi l?ha visto?? in tv e in streaming

La nuova puntata di ?Chi l?ha visto?? va in onda oggi, 26 ottobre, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.