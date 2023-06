Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Federica Sciarelli torna oggi, 28 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 3, con una nuova puntata di "Chi l'ha visto?". La vicenda della piccola Kata, scomparsa il 10 giugno a Firenze, è anche questa settimana l'argomento principe della serata. Spazio anche ad altre storie, come quella legata a una inquietante telefonata. Di seguito, ulteriori informazioni.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 28 giugno 2023

Lo storico programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?" si appresta alle battute finali della stagione televisiva 2022-2023. Quella che va in onda oggi, 28 giugno, è il penultimo appuntamento di un ciclo lungo e ricco di casi drammatici, misteriosi, inquietanti. A monopolizzare l'attenzione del programma di Federica Sciarelli è in questa fase la scomparsa di Kata, diminutivo di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, avvenuta a Firenze lo scorso 10 giugno.

"Chi l'ha visto?" parte dai dati di fatto, ad oggi non sufficienti per il ritrovamento della piccola, che vive nell'ex hotel Astor - da tempo occupato - insieme alla sua famiglia. La piccola sparisce il 10 giugno mentre la madre è al lavoro. Successivamente sono emersi due filmati che riprendono la bambina risalenti a pochi minuti soltanto dalla sparizione. Il padre di Kata aveva allertato l'opinione pubblica parlando di un possibile rapimento, dovuto a uno scambio di persona. Ad aver scosso, aprendo a ipotesi inizialmente non previste, è la presenza di un video che riprende un violento litigio tra nuclei familiari, in lotta per impossessarsi delle stanze dell’ex hotel di Firenze. La trasmissione fornisce stasera gli ultimi aggiornamenti, le testimonianze inedite e le dichiarazioni in esclusiva.

Il discorso dell'odierna puntata di "Chi l'ha visto?" si sposta poi su una inquietante telefonata giunta proprio al centralino della trasmissione. La voce intima un "cercate mia moglie". Le anticipazioni dicono che si tratta di una vicenda per la quale la giustizia italiana ha additato come responsabile dell'assassinio e del successivo occultamento del cadavere. Come si cela, dunque, dietro all'appello dell'uomo?

Spazio poi alla storia di Maria, una donna della provincia di Campobasso, investita e e poi fatta sparire da qualcuno. La figlia fa un appello a tutti coloro che sono passati quel giorno da quelle parti.

"Chi l'ha visto?" offre ai telespettatori la possibilità di fare appelli, richieste di aiuto e segnalazioni riguardanti vicende di persone scomparse o in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (28 giugno 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 28 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.