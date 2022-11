Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

La nuova puntata di “Chi l’ha visto” , in onda oggi 30 novembre su Rai 3, è incentrata sui casi di tre giovani donne: Gaia Randazzo, scomparsa lo scorso 10 novembre mentre era su un traghetto diretto a Palermo; Saman Abbas, con un’intervista inedita ad uno dei suoi cugini; Marzia Capezzuti, con rivelazioni inedite.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 30 novembre

Sono tre donne le protagoniste del nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”, storico programma di Rai 3 in onda oggi, martedì 30 novembre, alle 21.20 su Rai 3.

Federica Sciarelli si occupa della vicenda di Gaia Randazzo. A bordo di un traghetto mentre, da Genova, era diretta a Palermo insieme al fratello, Gaia è scomparsa la notte dello scorso 10 novembre. L’ipotesi più probabile parla di suicidio, ma motivi concreti per un gesto estremo sembrano non esserci e, mentre si continua a cercare il suo corpo in mare, i genitori lanciano un appello: non credono al suicidio della figlia e vogliono la verità.

La Sciarelli tornerà inoltre su due vicende precedentemente già trattate: quella di Saman Abbas, con una intervista a Irfan, un altro cugino della ragazza uccisa: si chiama Irfan, che racconterà un acceso diverbio avuto con lei; e quella di Marzia Capezzuti, scomparsa da Pontecagnano Faiano, Salerno: sono mersi nuovi inquietanti dettagli sulla sua vicenda.

“Chi l’ha visto?” accoglie come sempre appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (30 novembre 2022)

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.