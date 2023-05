Chi l’ha visto?, anticipazioni e casi di questa sera

Su Rai3 va in onda oggi, 31 maggio 2023, a partire dalle 21.20, una nuova puntata di "Chi l'ha visto?" . Federica Sciarelli dialoga con Anna Maria Atria, sorella di Rita, la testimone di giustizia che perse la vita dopo l'attentato al giudice Borsellino: il suo fu davvero un suicidio? Spazio anche per la vicenda della piccola Maddie, misteriosamente scomparsa nel 2007.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 31 maggio 2023

Per il nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli ospita Anna Maria Atria, sorella di Rita. Ma cosa accadde il 26 luglio 1992? All’età di 11 anni Rita Atria perse il padre Vito, pastore affiliato a Cosa nostra. Successivamente la giovane trascorse molto del suo tempo con suo fratello Nicola - anch’esso legato alla mafia - e la moglie Piera. Nicola raccontò a Rita tanti segreti inerenti alla mafia, fino a quando, nel 1991, venne ucciso. Piera decise poco dopo di collaborare con la giustizia e la segue a ruota Rita, che all’epoca aveva 17 anni: ad ascoltare le sue confidenze fu il giudice Paolo Borsellino, con il quale instaurò un legame "paterno". Le confessioni di Piera e Rita furono fondamentali per arrestare tanti esponenti di Cosa nostra. Una settimana dopo l’attentato a Borsellino, Rita si tolse la vita, gettandosi dal sesto piano nella sua casa di Roma (dove viveva in gran segreto). Anna Maria Atria chiede adesso di riaprire le indagini: la sorella potrebbe essere stata uccisa.

A “Chi l’ha visto?” si torna a parlare di Maddie, la bambina inglese scomparsa nel 2007, all'età di 3 anni. All'epoca si trovava a Praia da Luz, in Portogallo, dove era in vacanza con la famiglia. L’uomo ritenuto responsabile della sparizione (ma anche di diversi altri episodi di sparizioni e violenze), il tedesco Christian Brueckner, ha scritto una lunga lettera. Ma cosa ha trovato nel frattempo la polizia. Nei laboratori saranno presto analizzato dei reperti definiti “interessanti”: di cosa si tratta?

La redazione di "Chi l'ha visto?" resta sempre aperta per accogliere segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà. Di settimana in settimana, vengono evidenziati nuovi appelli ed eventuali avvistamenti di persone dichiarate scomparse.

Dove vederlo in tv e in streaming (31 maggio 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 31 maggio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Lo storico programma è disponibile per la visione anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.