Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Rai 3 trasmette oggi, martedì 5 luglio 2023, dalle 21.20 l'ultima puntata stagionale di "Chi l'ha visto?". Il momento più importante della serata è quello che vedrà un'esclusiva intervista a Salvatore Parolisi, responsabile dell'omicidio di sua moglie Melania Rea.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 5 luglio 2023

Con la puntata in onda oggi, 5 luglio, si conclude la lunga stagione televisiva di "Chi l'ha visto?", lo storico programma di Rai 3 condotto fa Federica Sciarelli. Per l'occasione viene trasmessa un’intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, che torna a parlare dopo un lungo silenzio. Ex militare, l'uomo è stato condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Melania Rea, uccisa nell'aprile 2011 con 35 coltellate. Parolisi ha scontato, ad oggi, 12 dei 20 anni di carcere ai quali è stato condannato. L'uomo gode di permessi giornalieri e può lasciare ripetutamente la struttura carceraria dove è recluso.

Inevitabili, nell'odierna puntata del programma, gli ultimi aggiornamenti sul caso che ha monopolizzato l'attenzione mediatica delle ultime settimane: quello della piccola Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. E come ogni settimana, non mancano gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Quella di "Chi l'ha visto?" è stata una stagione particolarmente intensa e complessa, con alcuni casi di cronaca ripresi in tante puntate. Al termine delle vacanze estive il programma aggiornerà anche sulle tante vicende approfondite quest'anno: è il caso della storia di Greta Spreafico, il dramma di Marzia Capezzuti, il caso di Liliana Resinovich, o vecchi casi di cronaca sempre attuali: si va da Angela Celentano a Emanuela Orlandi.

Dove vederlo in tv e in streaming (5 luglio 2023)

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" va in onda oggi, mercoledì 5 luglio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.