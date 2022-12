Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

La madre di Gaia, giovane scomparsa sul traghetto che, da Genova, era diretto a Palermo, è ospite in studio nella nuova puntata di “Chi l’ha visto” . La donna chiede la verità: dov’è Gaia? Nuovi aggiornamenti sulla vicenda di Marzia Capezzuti e la storia di una giovane mamma, recentemente sparita.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 7 dicembre

Sono ancora una volta donne le protagoniste della nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli e in onda oggi, mercoledì 7 dicembre, alle 21.20 su Rai 3.

Si torna innanzitutto a parlare del caso di Gaia Randazzo, scomparsa lo scorso 10 novembre. A bordo di un traghetto, la giovane era diretta, da Genova, a Palermo, dove vive la nonna. Gaia è sparita e quella del suicidio è l’ipotesi più probabile. Eppure nessuno riesce a spiegare le cause dell’eventuale gesto né è stato ritrovato in mare il suo corpo. Ospite in studio, la madre della ragazza chiede adesso la verità.

Aggiornamenti, inoltre, sulla vicenda di Marzia Capezzuti, scomparsa da Pontecagnano Faiano, Salerno, e ritrovata senza vita in un casolare abbandonato. Gli inquirenti hanno adesso un indizio tra le mani: chi ha uccido la donna?

La Sciarelli tratta poi la storia di una giovane mamma, scomparsa il giorno del compleanno di suo figlio. Una sparizione che lascia aperti tutti i dubbi e i misteri del caso.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (7 dicembre 2022)

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” va in onda oggi - 7 dicembre - su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, sia in live streaming che on demand, sulla piattaforma RaiPlay.