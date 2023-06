Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi 7 giugno 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3, mette al centro della serata l'atroce omicidio di Giulia Tramontano, per mano di Alessandro Impagnatiello. Federica Sciarelli aggiorna poi su tanti casi di persone scomparse o in difficoltà e fornisce, in attesa della decisione del giudice, notizie sul caso della morte di Liliana Resinovich.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 7 giugno 2023

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" si unisce, per forza di cose, alle tante trasmissioni che nel corso degli ultimi giorni hanno raccontato la storia di Giulia Tramontano, la ragazza 29enne incinta di 7 mesi e uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Il delitto è avvenuto a Senago (provincia di Milano). Dalla sera del 27 maggio la donna risultava irreperibile, reduce da un litigio con l'uomo, dovuto alla scoperta dei suoi tradimenti: Impagnatiello aveva una parallela relazione con una ragazza, a sua volta rimasta incinta (ma con una gravidanza poi volutamente interrotta). L'uomo aveva provato a occultare il cadavere - con la fallita intenzione di bruciarlo - per poi allertare i carabinieri sull'irreperibilità di Giulia. In un interrogatorio del 2 giugno ha dunque ammesso l'atroce verità, dichiarando di aver accoltellato la donna perché "la situazione era diventata stressante". Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia che Impagnatiello avrebbe potuto uccidere anche l’amante, se soltanto lei non si fosse rifiutata di farlo entrare in casa, dopo l'assassinio di Giulia.

A “Chi l’ha visto?” la conduttrice Federica Sciarelli parla, ancora una volta, della vicenda di Liliana Resinovich. C'è molta attesa per la decisione del giudice, che comunicherà se l’inchiesta sulla morte della donna sarà archiviata - come già indicato dalla Procura - o se devrà andare avanti. La famiglia della donna spinge fortemente per questa seconda ipotesi, con l'intento di scoprire tutta la verità sulla morte della Resinovich, scomparsa misteriosamente e ritrovata senza vita soltanto 23 giorni dopo.

"Chi l'ha visto?" offre ai suoi telespettatori una linea diretta con la sua redazione, alla quale è possibile segnalare casi di persone scomparse o in difficoltà.

Il nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?" è per oggi, mercoledì 7 giugno 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma condotto dalla Sciarelli è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.