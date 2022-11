Chi l’ha visto?, anticipazioni di questa sera

Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto”. Nella puntata in onda oggi, 9 novembre, su Rai 3, Federica Sciarelli ci parla di Greta Spreafico, la donna scomparsa lo scorso giugno a Porto Tolle (Rovigo). Da quel momento Greta risulta irreperibile: cosa le è accaduto? Ultimi aggiornamenti sul caso di Marzia Capezzuti: uno degli indagati è stato arrestato per la morte della ragazza.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 9 novembre

Cosa è accaduto a Greta Spreafico? È questa la domande al centro dell’odierna puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda oggi, 9 novembre, su Rai 3. Originaria di Erba (provincia di Como), la donna (53 anni) è irreperibile dallo scorso 4 giugno. Si trovava a Porto Tolle (provincia di Rovigo), dove si era recata per vendere la casa ereditata dal nonno, e risulta essersi allontanata con la sua auto, una Kia Picanto di colore nero. Raggiunta la dimora, turbato dall’assenza della donna, il suo compagno, Gabriele, ne ha denunciata la scomparsa. Cantante di una rock band, la donna ha lasciato il suo cellulare, spento, nell’abitazione ereditata; anche un secondo cellulare in suo possesso risulta da allora spento. Sono trascorsi oltre cinque mesi da quella mattina, ma di Greta, ad oggi, non ci sono notizie. Dalle indagini ne è venuto fuori che ha conosciuto un uomo sui social e ha trascorso con lui l’ultima sera. "Chi l'ha visto?" trasmette la testimonianza di questa persona.

Federica Sciarelli torna poi ad occuparsi di Marzia Capezzuti, la giovane donna scomparsa e ritrovata senza vita in un casolare a Pontecagnano (Salerno). Uno degli indagati è stato adesso arrestato. Chi ha ucciso Marzia e qual è il movente?

Come sempre “Chi l’ha visto?” permette a tutti gli spettatori di registrare appelli, presentare richieste di aiuto e di inviare segnalazioni di sparizioni.

Dove vedere “Chi l’ha visto?” in tv e in streaming (9 novembre 2022)

