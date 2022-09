Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di stasera (mercoledì 21 settembre)

Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. Oggi, 21 settembre, spazio per il caso di Andreea Rabciuc, sparita lo scorso marzo dopo aver partecipato ad una festa. Inoltre si parlerà della scomparsa di Marzia, a Pontecagnano, e della morte di Sara, quasi certamente uccisa dal marito. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Chi l’ha visto?: anticipazioni del 14 settembre

Nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, che offre come di consueto aggiornamenti sui casi di cronaca rimasti irrisolti e, al contempo, presenta nuovi appelli e segnalazioni. Nel corso della puntata di questa sera Federica Sciarelli torna sul caso di Andreea Rabciuc, la ragazza di origini rumene scomparsa nei pressi di Jesi (Marche) nella notte tra l'11 e il 12 marzo scorso. Ventisettenne, di Andreea si sono perse le tracce da quando, dopo una festa in un casolare sulla Montecarottese, nessuno sembra averla più vista. L'unico indagato è Simone Gresti (43 anni), ex fidanzato della ragazza.

“Chi l’ha visto?” parlerà poi di Marzia, una ragazza di Milano che, trasferita a Pontecagnano, è sparita nel nulla. Secondo la procura sarebbe stata uccisa. Spazio anche per la morte di Sara, filmata dal marito mentre era agonizzante tra atroci sofferenze. L’uomo è atteso da un processo per omicidio colposo. Per i telespettatori del programma c’è, come sempre, la possibilità di lanciare segnalazioni, appelli e richieste di aiuto su vecchi e nuovi episodi di sparizioni.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 21 settembre 2022)

Chi l’ha visto? va in onda oggi, 21 settembre, a partire dalle 21.20 su Rai 3 ed è visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.