Chi l'ha visto?, il cadavere di una 17enne nel carrello della spesa: gli ultimi aggiornamenti

La penultima puntata di Chi l'ha visto si è aperta con l'agghiacciante scoperta di un cadavere in un carrello della spesa, nel quartiere di Prima Valle a Roma. Federica Sciarelli e il suo team si sono recati sul luogo del ritrovamento, dove dal pomeriggio del 28 giugno gli uomini della polizia scientifica stanno eseguendo le indagini, per capire cosa sia successo e aggiornare il pubblico sugli ultimi dettagli emersi. Il corpo appartiene a una ragazza di 17 ed è stato ritrovato all'interno di un carrello da supermercato, abbandonato vicino a dei cassonetti: a dare l'allarme è stato un uomo che, inospettito dalle macchie di sangue ha chiamato subito le forze dell'ordine. La squadra mobile, poi, giunta sul posto ha fatto la terribile scoperta: sotto a delle buste nere dell'immondizia giaceva senza vita il corpo di una giovane donna.

In Questura un primo sospettato

Ha solo 17 anni la giovane trovata morta nel pomeriggio del 28 giugno dentro un carrello della spesa nel quartiere di Prima Valle a Roma. Il cadavere, coperto con dei sacchi neri dell'immondizia, è stato abbandonato vicino a dei cassonetti e, a dare l'allarme, è stato un passante insospettito dalle macchie di sangue. Le stesse macchie di sangue che hanno lasciato delle tracce fino al palazzo dove vive il presunto assassino e che gli uomini della polizia scientifica hanno seguito. L'unico sospettato dell'omicidio della ragazza si trova attualmente sotto interrogatorio in Questura e, secondo quanto riportato da Federica Sciarelli nel corso della puntata di Chi l'ha visto? pare sia un minorenne di nazionalità pakistana. Per ora non si conosce il movente e le forze dell'ordine sono ancora sul luogo del ritrovamente del corpo per effettuare gli ultimi rilievi.