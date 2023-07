Chi l'ha visto?, di chi sono i resti della donna di 30 anni trovati a Roma?

Chi l'ha visto?, nel corso della puntata di mercoledì 5 luglio, è andata sul luogo del ritrovamento dello scheletro di una giovane donna, forse 30enne. I resti sono stati rinvenuti da un escavatore all'interno di un parco al Pigneto, Roma, in un terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Insieme al corpo, alcuni oggetti, mostrati in esclusiva per la prima volta durante la trasmissione: un accendino con l'immagine di Che Guevara, una collana color argento con un ciondolo a forma di croce, alcuni braccialetti ed elastici e uno zainetto nero. In prima battuta, si è pensato che lo scheletro, che secondo il medico legale potrebbe essere rimasto lì per un anno, potesse essere quello di Andreea Rabciuc, scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022.

Di chi è lo scheletro trovato a Roma? Per la madre di Andreea Rabciuc non è lei

Non appena lo scheletro di una giovane donna di 30anni è stato ritrovato a Roma, in zona Pigneto, è stato associato al nome di Andreea Rabciuc, scomparsa il 12 marzo 2022. In attesa che i medici legali facciano il loro lavoro, per cercare di capire a chi appartengono realmente questi resti, la madre della 27enne romena, sparita a Montecarotto, pensa non siano di sua figlia. A farlo sapere è Chi l'ha visto?: nel corso della trasmissione sono stati mostrati gli oggetti trovati accanto al corpo, tra cui anche uno zainetto di colore nero con scritte 'Love DennyRose'. Proprio per questo la mamma di Rabciuc pensa che lo scheletro non sia della giovane, che sparì nel nulla con sì uno zainetto, ma di colore verde fluo. Inoltre, dalle prime analisi pare che la mandibola ritrovata abbia due placche, risalenti a molto tempo fa, un indizio molto significativo, utile agli inquirenti per risalire all'identità della 30enne. Infine, la Procura di Ancona, ha fatto sapere che non vi è alcun elemento per legare il nome di Andreea Rabciuc allo scheletro rinvenuto a Roma.