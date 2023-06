Chi l'ha visto?, la sorella di Stefano Dal Corso: "Vogliamo l'autopsia per i morti in carcere"

A "Chi l'ha visto?" si parla di Stefano Dal Corso, un uomo di 42 anni arrivato in Sardegna per testimoniare a un processo e trovato morto lo scorso ottobre nell'infermeria del carcere di Oristano. Per le autorità competenti si tratta di suicidio, ma la sorella del defunto, Marisa, ospite in studio da Federica Sciarelli, e gli altri familiari non accettano tale ipotesi e vogliono adesso scoprire la verità, anche perché molte cose non tornano: chi ha inviato il finto pacco Amazon 6 mesi dopo il decesso dell'uomo? Nella confezione, lo ricordiamo, c'era un libro - "Fateci uscire da qui", testo sul purgatorio scritto da una veggente - che presentava un'anomalia nell'indice: erano cerchiati con una penna i paragrafi "La confessione" e "La morte". La sorella pensa che sia il messaggio di qualcuno che abita nel loro quartiere e vuole capire quanto accaduto quel giorno. Per questi motivi chiede a gran voce l'autopsia sul corpo del fratello, in modo da far luce sugli aspetti più misteriosi della vicenda.

Marisa Dal Corso: "Voglio l'autopsia"

Marisa Dal Corso, sorella di Stefano, accompagnata in studio dall'avvocata Armida Decina, dice: "Stefano nella sua vita ha avuto problematiche più importanti e si è sempre risollevato. Non era una persona che entrava in depressione. Aveva mille motivi per non farlo, soprattutto la figlia. È importante fare l'autopsia perché comunque è morto nel carcere dello Stato ed era sotto la loro tutela e custodia, quindi è giusto che la facciano". "Ci stiamo muovendo per far sì che l'autopsia dei morti in prigione diventi obbligatoria", aggiunge il legale di Marisa.

Cosa non funziona

L'avvocata Armida Decina vuole l'autopsia tanto quanto la sua assistita e parla di una lettera scritta da Stefano un paio di giorni prima della sua morte; un testo in cui è evidente la voglia di vivere dell'uomo a cui mancavano pochi mesi di carcere prima di ottenere la libertà e un nuovo lavoro. Nessuno sa cosa sia accaduto in quella cella e l'autopsia è stata negata perché, a detta degli inquirenti, non ci sarebbero motivi per approfondire la ricerca in quanto si tratterebbe di un suicidio. Eppure qualcosa non quadra: sulle braccia di Stefano c'erano lividi simili a quelli che si manifestano quando una persona viene trattenuta con forza. Il segno sul collo, poi, è visibile solo da un lato e infine le sue mani erano un po' socchiuse, come se avesse provato a togliersi il lenzuolo intorno al collo.

Stefano Dal Corso sarebbe morto a causa della rottura del collo, ma - come dichiara la Decina - tale rottura si può osservare solo attraverso un'autopsia o una tac e nessuna di queste due analisi è stata effettuata sul corpo dell'uomo. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe tagliato con un taglierino (non esiste alcuna foto dell'oggetto agli atti) il copriletto del suo materasso per poi sistemare il letto in modo che nessuno si accorgesse della mancanza. Ma perché Stefano avrebbe dovuto nascondere questo dettaglio? In studio l'avvocata rivela che la diagnosi finale non è stata effettuata da un medico legale specializzato ma da un medico di base, una figura che non ha le giuste competenze per stabilire le cause di una morte e un uomo di cui non si conosce il nome perché è presente negli atti come "medico 71". Tra l'altro, la Decina afferma che, secondo fonti terze, potrebbe trattarsi di strangolamento da parte di altre persone ed è per questo che l'autopsia è fondamentale.