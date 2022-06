'Chi l’ha visto?', stasera il caso Elena Del Pozzo: le anticipazioni

In onda questa sera, 15 giugno su Rai 3, la nuova puntata di Chi l’ha visto? affronta la straziante storia di Elena Del Pozzo, la bambina di Mascalucia (Catania). Dopo aver denunciato un fantomatico rapimento, la madre della bambina, Martina Patti, ha confessato di essere l’unicaì responsabile dell’omicidio della piccola. Federica Sciarelli ricostruisce la cronaca della vicenda, fino al drammatico epilogo.

Chi l’ha visto?: anticipazioni della serata

I canali social di Chi l'ha visto? si sono mobilitati immediatamente: nel corso della giornata di lunedì 13 giugno hanno pubblicato appelli e postato foto della piccola Elena Del Pozzo, 4 anni, di Mascalucia (Catania). I post del popolo del web si sono rifatti alle parole della madre, Martina Patti (24 anni). La donna aveva denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita da tre uomini incappucciati e armati che avrebbero a quel punto rapito la bambina. Il tutto poco dopo le 15, all'uscita dall'asilo. Fotografie, descrizioni, video di sorveglianza ma anche il diretto intervento della madre alla redazione di Chi l’ha visto?: un appello che pregava di segnalare eventuali avvistamenti. Dopo ricostruzioni incongruenti e poco chiare, la madre di Elena ha confessato di aver inventato di sana pianta la storia del rapimento e di essere stata lei a uccidere la figlia, fornendo disposizioni per ritrovare il corpo senza vita della piccola. Quella in onda stasera, 14 giugno, doveva essere una puntata dedita alla speranza. Federica Sciarelli sarà invece costretta a raccontare l’ennesima vicenda sconcertante. Nel corso della serata prevista anche una parentesi dedicata all'inchiesta su Angela Celentano, scomparsa 26 anni fa all'età di 3 anni.

Dove vederlo in tv e in streaming (mercoledì 15 giugno)

Chi l’ha visto? va in onda stasera, 15 giugno, alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.