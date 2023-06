Chi l'ha visto?, i genitori di Kata sono disperati: "Aiutateci a farla tornare a casa"

Nella nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda su Rai 3, Federica Sciarelli racconta la storia di Mia Kataleya Chicllo Alvarez - per i familiari e gli amici intimi è Kata - la bambina peruviana scomparsa sabato scorso da un ex hotel occupato di Firenze, nel quartiere Novoli. Mentre la madre è al lavoro, la piccola fa perdere le tracce. Tante le teorie: il rapimento resta l'ipotesi più probabile, ma nessuna certezza è alle porte.

I genitori di Kata

La Sciarelli dà subito la parola all'inviata di "Chi l'ha visto?" Filomena Rorro, presente sul posto con i genitori di Kata, la madre Caterina e il padre Miguel, entrambi molto scossi, provati. I due indossano in diretta una maglietta che riporta una fotografia della figlia, le informazioni sugli abiti da lei indossati il giorno della scomparsa, i particolari necessari per poterla riconoscere e la seguente scritta: “Aiutateci a farla tornare a casa”. L'unica cosa che vogliono è sapere la verità: "Dov’è la nostra bambina? Non posso credere che sia successo”, dice Miguel. La madre scoppia a piangere mentre cerca di portare a termine un appello: “Mi rivolgo a chi l’ha presa. Non importa per quale motivo, ma lasciatela andare. Potete lasciarla sugli scalini della chiesa o in altri posti, ma lasciatela andare". "Ho avuto un momento di crollo solo perché tu mi manchi da morire", prosegue la donna, riferendosi direttamente alla figlia, prima di affermare: “Non ho parole per spiegare quello che sento, io non devo dimostrare nulla a nessuno. Ma devo rivedere mia figlia, sono 5 giorni che non la sento e non la vedo”.

Miguel prende la parola e parla al possibile rapitore, assicurando che non è loro interesse denunciarlo: “In italia ho avuto difficoltà nei primi anni. Mia moglie lavorava e Kata aveva 3 anni. Abbiamo cercato tante volte stanze in affitto, ho girato diverse città, ma con un figlio qui hanno paura ad affittare. Grazie a Dio ho trovato questo posto tramite peruviani, e ho deciso di prendere una stanza. Mia moglie l'ha comprata. Non so se l’hanno rapita per estorsione o altro, non ci hanno chiesto dei soldi. Non so il motivo. Non voglio denunciare, perché solo Dio può giudicare. Basta che mi porti la mia bambina e io sono felice. Io non ho mai avuto problemi con nessuno, mi piace stare con la mia famiglia, voglio bene a mia figlia”.

Gli ultimi aggiornamenti

Dai filmati mostrati in studio dalla conduttrice si vedono dei bambini più grandi che giocano con la piccola fuori dall'edificio. Poco dopo viene ripresa mentre ritorna dentro la struttura, poi più niente: le telecamere non la mostrano più. Da sabato tutti sono giunti in strada per aiutare la famiglia a ritrovare Kata. L’ultima persona ad averla vista è la madre di un’amica della piccola. Secondo un testimone, tra l'altro, ci sarebbero altri modi per uscire dall'ex albergo occupato, oltre alla strada principale. Anche il padre di Kata pensa a un rapimento premeditato, perché il palazzo è provvisto di altre due uscite. Non solo: il testimone dichiara che un paio di giorni prima della sparizione della bambina sono arrivati nella struttura "3 peruviani che cercavano un bambino, ma non l'hanno trovato" e che nei giorni precedenti al fatto una macchina nera girava spesso davanti all'hotel.