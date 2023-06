Chi l'ha visto?, polemica per il servizio su Giulia Tramontano: "Un po' di rispetto"

L'omicidio di Giulia Tramontano ha scioccato l'intero Paese e a distanza di una settimana - con l'assassino in carcere, Alessandro Impagnatiello, fidanzato della 29enne - è ancora tanto lo sdegno che rimbalza da un programma televisivo all'altro. A occuparsi della vicenda fin dall'inizio, ancora prima del ritrovamento del corpo di Giulia, è stato Chi l'ha visto?, che continua a dare spazio a questa tragedia.

Nella puntata di ieri sera Federica Sciarelli ha approfondito la questione della premeditazione, oltre a passare in rassegna tutte le bugie di Impagnatiello, ma a colpire i telespettatori è stata una lettera dedicata a Thiago - il bambino che Giulia portava in grembo - letta in apertura. "Lettera a Thiago, un bambino mai nato", questo l'incipit della missiva, piena di racconti della sua mamma che non ha mai conosciuto. Parole che hanno indignato molti telespettatori: "Perché trasformare una storia terribile e atroce in un argomento da talk show o da salottino - si legge su Twitter - Vi prego, un po' di etica, di rispetto, di buon senso". Sui social la polemica si è accesa in pochi minuti: "Questo servizio è speculazione sul dolore, non serve proprio" si legge, e ancora: "Se ne poteva fare a meno. Questa lettera è vergognosa e manipolatoria".

Nessuna replica da parte del programma, che continuerà a occuparsi del caso provando a ricostruire quanto accaduto, provando a trovare le risposte dei punti che ancora non tornano. Nel frattempo intorno all'omicidio di Giulia Tramontano continua a esserci sbigottimento, ma anche attenzione morbosa. Sui social i video-racconti, come se fosse una fiction, si susseguono e un profilo TikTik ha creato addirittura un avatar di Giulia, facendola parlare.