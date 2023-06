Chi l'ha visto?, sulla scomparsa di Kata il mistero si fa sempre più fitto: l'appello dei genitori

Federica Sciarelli, nella penultima puntata prima dello stop estivo, continua a dedicare spazio ai casi di scomparsa più misteriosi e difficili da risolvere. Questa sera, 28 giugno 2023, Chi l’ha visto? ha dedicato l'apertura alla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni svanita nel nulla a Firenze il 10 giugno scorso. Mia Kataleya Chicllo Alvarez, questo il nome completo della piccola, è sparita dal cortile dell'ex Hotel Astor, dove viveva insieme alla madre e allo zio: tante le piste aperte, ma per ora, purtroppo, nessuna pare sia a una svolta decisiva. Tanti anche i video circolati in questi ultimi giorni, tra cui quello molto forte in cui viene ripreso un violento litigio tra nuclei familiari, in lotta per impossessarsi delle stanze dello stabile, occupate da tempo da numerose famiglie. Nel corso della trasmissione sono stati dati gli ultimi aggiornamenti, alcune testimonianze inedite e dichiarazioni in esclusiva.

La scomparsa di Kata: cosa ha scoperto Chi l'ha visto?

Kata è scomparsa verso le 15.40 del 10 giugno scorso, probabilmente portata via da uno degli ingressi dell'ex Hotel Astor. Chi l'ha visto? ha provato a ripercorrere, attraverso testimonianze e video, le ultime ore della bambina nello stabile, dove è in corso una 'guerra' per occupare pochi metri quadrati. L'inviata della trasmissione, Filomena Rorro, è riuscita a contattare la donna incinta protagonista della clip mandata in onda nella puntata precedente, quella dove si vedevano delle persone barricate dietro a una porta mentre la voce di un bambino urlava. È emerso che dentro all'edificio è in corso da tempo una lotta per accaparrarsi le stanze, forse per rivenderle. La donna del video ha raccontato che, una settimana prima della scomparsa di Kata, ad aggredire e voler buttare fuori la sua famiglia è stato proprio lo zio della piccola Kataleya (Abel, da tutti conosciuto come Domenique), aggiungendo che restavano dietro alla porta per proteggersi. Diverse, però, le dicharazioni dei nuclei familiari: un vero e proprio rimbalzo di accuse e versioni dei fatti completamente diverse a seconda di chi le racconta. Insomma, sono ancora tanti i punti di domanda che non hanno una risposta: chi ha rapito Kata, e perché?

L'appello dei genitori di Kata

"Chiedo a tutti, principalemte a chi sta con mia figlia: 'Lasciatela andare, in un parco, in una Chiesa, dove volete, ma lasciatela andare'. Sono 18 giorni ed è troppo, siamo disperati", questo l'appello della mamma di Kata, a cui si è aggiunto anche quello del padre: "Aiutateci ad alzare la nostra voce, lasciate stare le critiche, la cosa principale è trovare Kataleya, è l'unica cosa importante, vi prego".