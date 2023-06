Chi l'ha visto, nuovi risvolti sul caso di Kata: il mistero del cancello rimasto aperto

Sono passati ben 11 giorni dalla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, detta Kata, la piccola di cinque anni svanita nel nulla dall’ex hotel Astor di Firenze, ora occupato e dove la bimba viveva con la mamma Caterina, il padre Miguel e altre persone senza casa. Le indagini proseguono da giorni e l'albergo è ormai vuoto, ma della bambina nessuna traccia. A raccontare gli ultimi risvolti sono Filomena Rorro e la conduttrice Federica Sciarelli, che introduce le novità sul caso lanciando un video de Il Tirreno dove viene mostrata la difficile vita all'interno della struttura: qualche giorno prima della sparizione di Kata una donna diperata cerca di entrare in una stanza già occupata, mentre in un altro filmato si vede un uomo che prova ad accedere in un alloggio con dentro una bambina spaventata.

L'appello di caterina e il mistero del cancello

Durante il programma su Rai 3 scopriamo che la piccola è proprio Kata e che dallo scorso marzo una famiglia peruviana - litigano tanto tempo prima del tragico evento - insiste per avere la loro stanza, come scritto già nel verbale di denuncia. "Sì, era Kata. È successo tempo fa. Non posso dirti chi ha provato a entrare, non posso", dice Caterina. L'inviata Filomena Rorro, nel corso di un'intervista con la madre di Kata, cerca di addentrarsi sempre più nella storia ma con scarsi risultati: “Non voglio parlare di questo. Io voglio solo trovare mia figlia, sono undici giorni che non la vedo e non la sento. Aiutatemi a trovarla! Non voglio che le succeda qualcosa di male”. La telecamera torna sulla Rorro che ricorda: "La polizia sta seguendo l’ipotesi del racket degli affitti in nero". Durante la perquisizione nell’albergo, i carabinieri non trovano nulla. A tal proposito Caterina afferma: “Questo è molto importante per me, perché trovare delle tracce di sangue voleva dire che è morta”.

Nel frattempo prende la parola Miguel, il padre della piccola, e parla di qualcuno che l'avrebbe rapita o comunque le avrebbe fatto del male. Non sappiamo chi sia questa persona, non viene detto in diretta, ma sicuramente l'uomo ne avrà parlato alle autorità competenti in procura. Inoltre, la dottoresa Ina Verdiana Cilona fa notare: “Non guardate i bambini ma la parte superiore del cancello che si apre e si richiude quando qualcuno esce. Il cancello, dopo l’uscita delle persone, rimane aperto. Qualcuno lo teneva aperto da dentro e poi ha preso la bambina? Mentre la piccola torna all’interno dell’hotel, sembra quasi che si blocchi un attimo e poi venga tirata dentro”. Che sia stata presa in quel momento?

I pulmini davanti all'hotel

Filomena conferma, invece, che dei pulmini di fermavano lungo la strada, all’altezza dei cassonetti vicino all'edificio, per scaricare molte persone e caricarne altre quasi ogni sera allo scopo di trasportarle all’estero. Quindi potrebbero aver portato via la bambina tramite il pulmino presente la sera della scomparsa di Kata. In merito al luogo in cui è avvenuta la sparizione, la madre dice: “Scompare sì, ma non dal cortile, bensì da un corridoio dell’hotel”. Caterina, intervistata dall’inviata di Chi l’ha visto?, ripete: “Non voglio parlare di questo. Chi l’ha vista, che parli, perché so che qualcuno sa qualcosa. Io sono arrivata troppo tardi, quando tutto era già successo. Se avete paura di andare dai carabinieri, contattate me o la mia amica”. Quest’ultima, l'amica di cui si è tanto parlato per via dell'amicizia tra le loro due figlie che proprio quel giorno stavano giocando insieme, le aveva detto che le bambine avevano litigato, ma sembra non essere vero. Che sia stato tutto inventato e premeditato? Nel frattempo fuori dal palazzo, in diretta, le persone protestano: “Liberate Kata!”.

Infine, tante sono le ipotesi su come i presunti rapitori avrebbero allontanato Kata dalla sua famiglia, a partire dal tetto del civico 70.