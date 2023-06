Chi l'ha visto?, la telefonata choc di Salvatore di Grazia, condannato per l'omicidio della moglie Mariella Cimò

Una telefonata che apparentemente è apparsa come uno dei tanti appelli per una persona scomparsa: un marito che chiede aiuto per ritrovare sua moglie. È la chiamata che ha ricevuto nei giorni scorsi Chi l’ha visto?, e che ora Federica Sciarelli porta all’attenzione del pubblico, perché quella che poteva sembrare una richiesta di aiuto, nascondeva una realtà molto diversa. A contattare la trasmissione è stato Salvatore Di Grazia, condannato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Mariella Cimò, sua moglie, scomparsa il 25 agosto 2011. Tutt'ora l'uomo si proclama innocente, nonostante sia agli arresti domiciliari scontando la sua pena, e ora ha contattato la trasmissione per provare a ritrovare la consorte.

L'appello di Salvatore di Grazia per ritrovare la moglie, mentre è condannato per il suo omicidio

"Chiunque l'abbia vista si faccia avanti", questo l'appello di Salvatore Di Grazia ai microfoni di Chi l'ha visto?, nel corso della puntata di mercoledì 28 giugno 2023, mentre è agli arresti domiciliari nella sua villa ad Acireale, condannato a 25 anni per l'omicidio di Mariella Cimò, sua moglie, che ora sta cercando. Secondo tre gradi di giudizio l'uomo ha ucciso la donna dopo un litigio, all'alba del 25 agosto 2011, litigio avvenuto a causa dei continui tradimenti di lui. Per Di Grazia il movente è inesistente: stando alle sue parole la moglie non sapeva dei rapporti extraconiugali e non ci fu nessuna lite in merito, anzi. Lui si proclama innocente e dice di essere sempre stato perfettamente in grado di gestire le 'scappatelle' senza mai essere scoperto. Per il condannato la moglie è ancora viva, chissà dove.