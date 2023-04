Chi l’ha visto?, le anticipazioni e i casi di questa sera

Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", in onda oggi mercoledì 12 aprile 2023 dalle 21.20 su Rai 3. Tra le vicende al centro dell'appuntamento di questa sera, troviamo quella dell'omicidio di Niccolo Ciatti, avvenuta nel 2017: l'assassino è in fuga da nove mesi. Spazio poi per la il caso della 17enne Jessika, molto religiosa e scomparsa lo scorso 11 gennaio dalla provincia di Bergamo.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni del 12 aprile 2023

Nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 il 21enne di Scandicci (provincia di Firenze) Niccolò Ciatti fu pestato a Llorent de Mar (Spagna), fuori ad una discoteca. Un calcio alla testa gli provocò un edema cerebrale che gli tolse la vita. Il colpevole di tale disgrazia fu il ceceno Rassoul Bissoultanov, che agì senza alcun motivo. Condannato a 23 anni di carcere, l'assassino è in fuga da nove mesi e nessuno sa che fine abbia fatto. Il latitante è un professionista di lotta e di arti marziali, condannato sia nel procedimento aperto a suo carico in Spagna che in Italia. Federica Sciarelli torna sul caso e ospita Luigi Ciatti, padre di Niccolò, che di recente aveva dichiarato: "Sicuramente non è l'ergastolo che pensavamo potesse arrivare per questo assassino: il vero condannato, innocente, è stato in primo luogo mio figlio".



Questa sera "Chi l'ha visto?" si occupa poi di un caso che presenta ancora troppo punti di domanda, ovvero quello di Jessika, 17enne scomparsa lo scorso 11 gennaio a Orezzo, una frazione di Gazzaniga (provincia di Bergamo). Giovanissima, Jessika ha un rapporto molto stretto con la religione ed alcune segnalazioni parlano di uno o più avvistamenti a Trevignano (provincia di Roma). Questo luogo è stato al centro dell'attenzione mediatica in quanto cornice di alcune presunte apparizioni della Madonna, nonché di lacrime di acqua e sangue che sarebbero emerse da una statuetta acquistata a Medjiugorje; vicende, queste ultime che passano dalla figura della veggente Gisella Cardia. Altre segnalazioni riguardanti Jessika conducono invece al convento di Bassano Romano, in Romania da una parente e in Polonia.

Federica Sciarelli aggiorna i telespettatori anche sulla scomparsa di Chaama, la 15enne di Orzinuovi (provincia di Brescia) scappata di casa martedì scorso, dopo che i genitori le avevano sequestrato lo smartphone.



"Chi l'ha visto?" offre ai telespettatori l'opportunità di segnalare avvistamenti di persone dichiarate scomparse. Ma è possibile anche contattare la redazione per nuove segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 aprile 2023)

Il nuovo appuntamento con "Chi l'ha visto?" è per oggi, 12 aprile 2023, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand,