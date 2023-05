Chi l'ha visto?, il dolore della madre di Sibora Gagani: "Penso che mia figlia al 99% sia morta"

A "Chi l'ha visto?" si torna a parlare della scomparsa della 22enne Sibora Gagani, avvenuta nel 2014, dopo il trasferimento da Nettuno (Roma) a Torremolinos (Spagna) con il fidanzato. A distanza di anni ancora non si conosce la verità dei fatti, ma pochi giorni fa il 45enne Marco Romeo, all'epoca legato sentimentalmente alla Gagani, è stato arrestato per aver ucciso con 14 coltellate l'attuale compagna Paula. L'omicidio della 28enne è avvenuto proprio a Torremolinos, nella città in cui Sibora è scomparsa, il che potrebbe portare alla riapertura del caso.

Le dichiarazioni

Intervistata da un inviato di "Chi l'ha visto?", la madre di Sibora, Elisabetta, ha ammesso di essere molto arrabbiata perché dopo l'accaduto aveva denunciato più volte il fidanzato della giovane senza però essere ascoltata dalle autorità competenti. Pare che la Gagani volesse lasciare Romeo e per questo l'avesse accoltellata, questo è quanto dice la madre; un pensiero che ora è più vivo che mai, anche visto che l'uomo è recidivo, beccato in flagranza di reato e portato in prigione, dove prima ha confessato anche l'omicidio di Sibora per poi ritrattare. Elisabetta ha scoperto della morte di Paula tramite un messaggio dell'ex datore di lavoro della figlia, un video dove si vede che l'uomo ha ucciso la sua compagna. La notizia del decesso della 28enne è arrivata subito anche alle amiche della 22enne, che hanno affermato: "Dopo 9 anni dalla sua scomparsa, la prima cosa che pensi è che si tratti di lei. Abbiamo pensato fosse Sibora". Descritta come una persona solare, svelta e amata da tutti, il ricordo più bello che queste ultime hanno della giovane è il suo sorriso.

La madre

"Da 9 anni non la vedo e non la sento, è una cosa che non auguro a nessuno. A quei tempi non volevo che stessero insieme, le dicevo: 'Ma sei fidanzata con tuo padre?'", ha detto Elisabetta, ricordando che l'uomo all'epoca aveva 31 anni, quasi 10 anni in più rispetto alla figlia. In quel periodo era solo Sibora a lavorare e Marco, non trovando lavoro, le ha proposto di andare a vivere in Spagna. Una volta lì, la madre della donna li ha raggiunti per qualche giorno, ma ciò che ha visto non le è piaciuto: "Litigavano pesantemente, anche davanti a me. Lui era un uomo ossessivo, la voleva per forza. La tradiva, ma era geloso di lei. Se staccava il cellulare, la chiamava sempre".

La madre ha ricordato quella volta che Sibora le aveva detto: "Se lo lascio, mi tocca sparire, altrimenti non mi lascia". Alla fine del 2013 la giovane è tornata in Italia per qualche mese, poi lui l'ha raggiunta a Nettuno e l'ha convinta a ritornare in Spagna. Non è tutto, perché dopo aver parlato di separazione si volevano sposare, e tutto nel giro di pochi giorni. "L'ultima volta che l'ho sentita, a fine luglio, mi ha detto che voleva proprio lasciarlo perché non è un ragazzo normale. 'Ti giuro che questa volta è l'ultima', ha aggiunto, e infatti è stata l'ultima". Sibora ha cambiato anche il numero di telefono e pochi giorni dopo la madre Elisabetta ha ricevuto una chiamata inaspettata: "Ciao Elisabetta, Sibora è da voi? Abbiamo litigato da due giorni, ma non è più tornata". Era Marco Romeo. "La prima volta mi ha detto che Sibora è andata via senza vestiti, poi si è scoperto che qualcuno l'ha vista andare via con le valigie. Romeo pensava che la stessi nascondendo in Italia". Ricordiamo che non c'è stata alcuna denuncia da parte dell'imputato per la scomparsa della sua allora fidanzata e che tutti i vestiti e lo spazzolino della donna sono stati trovati proprio a casa di quest'ultimo.

Dopo quanto accaduto a Paula, Elisabetta ha perso ogni speranza di ritrovare la figlia viva: "Penso che mia figlia al 99% sia morta, ma spero che sia riuscita a scappare da quel killer". In tribunale - lo ribadiamo - l'accusato ha ammesso davanti ai poliziotti di aver ucciso e murato Sibora per poi ritrattare.