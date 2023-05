Chi l'ha visto, nuovi risvolti sul caso di Maddie McCann: inglesi, tedeschi e portoghesi uniti nelle ricerche

"Chi l'ha visto?" è tornato a dedicare tempo alla vicenda della piccola Maddie Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio 2007, all'età di 3 anni. All'epoca si trovava a Praia da Luz, in Portogallo, dove era in vacanza con la famiglia. I genitori erano andati a cena nelle vicinanze quando la piccola sparì dalla sua camera da letto. A essere accusato del rapimento e dell’omicidio della bambina è Christian Brueckner, un uomo tedesco di 47 anni, sospettato anche di altre sparizioni e di vari casi di violenza sessuale e omicidi. Attualmente l'uomo è in carcere, dopo l’arresto a Milano nel 2018. Dalla Germania è poi arrivata la richiesta di ulteriori sopralluoghi nelle acque di una diga in Portogallo.

Chi è il presunto colpevole

Gli abitanti tedeschi lo consideravano una persona deliziosa, gentile, e infatti, una volta intervistati, si sono detti sotto shock per le accuse. Nessun accenno da parte sua per quanto riguarda Maddie dopo il dramma, lo ha riferito una signora prima di rivelare che in Portogallo l’uomo ci andava spesso. Un amico che lo conosceva bene, invece, voleva farsi pagare 1000 euro per rilasciare un’intervista, ma dato che in questo caso si trattava solo di informazioni ne ha chiesti 500. “Secondo me la colpa è della polizia tedesca, hanno lavorato in modo approssimativo, già nel ‘95 e nel ‘96 aveva fatto male a due bambini in Baviera e la polizia non ha fatto nulla. Io sono serbo e nel mio Paese gli assassini dei piccoli fanno una brutta fine”, ha dichiarato quest’ultimo per poi raccontare anche che l’imputato aveva picchiato selvaggiamente la sua fidanzata, una ragazza minorenne.

L’uomo frequentava la zona del Portogallo dal 1995 e si trovava a Praia da Luz la sera della scomparsa di Maddie, perché dal suo cellulare era partita una telefonata proprio nei pressi del resort in cui la famiglia risiedeva. Dei testimoni però lo hanno sentito parlare di quanto accaduto in quella occasione, come una ragazza che lavorava nel suo negozio e che gli aveva sentito dire: “Ha detto che Madeleine deve essere morta perché è passato troppo tempo da quando è scomparsa e che non la troveranno mai perché i bambini si possono uccidere”. Nel 2017, sempre da ubriaco, Brueckner ha detto a un suo amico di sapere tutto sul destino della bambina.

Nuovi risvolti sul caso

In queste ore si sta cercando il corpo della piccola Maddie nei pressi di una piccola diga, in luogo isolato a circa 40 minuti di distanza in macchina dall’hotel in cui alloggiava la famiglia. Secondo le autorità, l’imputato aveva una tenda da campeggio vicino a quelle acque al tempo e ci andava così spesso da definirlo “il suo posto di paradiso”. I portoghesi, gli inglesi e i tedeschi sono tutti uniti nelle ricerche: la famiglia inglese era in vacanza in Portogallo, ma l’accusato è tedesco. Le ricerche si stanno svolgendo in quel bacino perché Christian Brueckner, secondo gli inquirenti, nelle ore successive al rapimento avrebbe portato la piccola proprio lì, dove l’avrebbe uccisa e si sarebbe poi disfatto del corpo. Il tutto è stato scoperto grazie a una soffiata alle forze dell’ordine. La polizia portoghese sta cercando dei tessuti con dei macchinari appositi, che sarebbero anche in grado di rilevare a distanza di anni delle particolari differenze, anche il DNA sugli indumenti: in particolare si sta cercando un pigiama rosa indossato dalla bambina la sera del 3 maggio 2007. Tanti i casi di omicidio in cui pare essere coinvolto l’uomo, e molti elementi riportano anche alla scomparsa di un bambino tedesco di nome René, sparito nel 1996 proprio in Portogallo, in una località a solo mezz’ora di macchina da Praia da Luz, dove all’epoca l’imputato risiedeva.

Ultimo aggiornamento

L'inviato di "Chi l'ha visto" ha fatto sapere che durante le ricerche sono stati acquisiti campioni di terreno e tessuto che verranno analizzati, perché si stanno cercando sì i resti del corpo di Maddie, ma anche tracce del suo pigiama rosa".