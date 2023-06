Chi l'ha visto, polemiche sui social: "Che senso ha fare appelli negli ultimi 3 minuti?"

Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 21 giugno, di "Chi l'ha visto?", il noto programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, vengono affrontati numerosi casi di cronaca, spesso approfonditi fino allo stremo. Parliamo di indagini di cui già conosciamo gli ultimi risvolti e che stasera più del solito tolgono spazio agli appelli dei "nuovi scomparsi", i più importanti da segnalare in puntata. Un evento, questo, che lascia senza parole i fan della trasmissione, i quali non mancano di polemizzare sui social, in particolare su Twitter, riguardo a questa scelta da parte degli autori.

La polemica

Il programma investigativo cerca da sempre di aiutare i familiari delle persone sparite nel nulla a ritrovare i propri cari, ma questa volta qualcosa nella scaletta non funziona, perché il tempo a loro dedicato a fine puntata è davvero poco: che il motivo sia il rispetto dei tempi della diretta o altro non è importante, fatto sta che gli utenti di Twitter non ci stanno e attaccano Federica Sciarelli: "Ma io dico: non si può dare più spazio a questi casi trattati in 30 secondi? #chilhavisto" è il primo tweet della lunga lista. Qualcun altro sbotta: "E rimarrà un mistero se fate vedere la sua foto alle 23:58!". Una ragazza invece si lamenta del momento in cui la conduttrice pone l'attenzione sulla scomparsa di Masiel - "Durante i titoli di coda", dichiara - mentre un giovane scrive: "Gli scomparsi veri li sfan**lano gli ultimi 2 minuti, con foto dubbie poi..". Infine, il commento più articolato sulla questione: "Prima bisognerebbe trattare tutti gli scomparsi nuovi, poi andare sui casi di cronaca che già conosciamo. Che senso ha fare appelli di corsa negli ultimi 3 minuti?".

Una puntata ripetitiva...

Insomma, le critiche non sono certo passate inosservate e tutte riguardano il fatto che la Sciarelli mostra foto, pure datate, e particolari in chiusura, senza dare il giusto peso alle persone scomparse di recente. Ma non è l'unica polemica della serata, in quanto molti utenti, sempre su Twitter, definiscono la puntata di oggi noiosa, ripetitiva e inutile. Il motivo? Sul caso di Kata Alvarez si torna a parlare diverse volte, anche a fine episodio, e per ribadire gli stessi concetti, ma la verità è solo una: si brancola nel buio, almeno per il momento. Solo una cosa sembra ormai certa: qualcuno sa cosa sia accaduto quel giorno, ma probabilmente non lo rivelerà mai.