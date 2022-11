"Chi l'ha visto?" inizia in ritardo, Federica Sciarelli si scusa e assicura: "Cercheremo di capire cosa succede"

"Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ci state scrivendo davvero arrabbiati. Ovviamente non è colpa nostra, come potete immaginare noi siamo qui prontissimi": così Federica Sciarelli ha iniziato la puntata di Chi l'ha visto? di mercoledì 2 novembre 2022, con un saluto al pubblico di fedelissimi telespettatori che sui social lamentavano il ritardo rispetto al solito orario. "Cercheremo di capire cosa succede", ha proseguito ancora la conduttrice: "Di solito si fa ritardo quando ci sono dibattiti parlamentari, qualche cosa da servizio pubblico che può sforare. Non c'entra niente Un Posto al Sole perché sono registrati, non ve la prendete con loro. Noi naturalmente daremo la linea a Mannoni in orario".

Pur non avendo fatto alcun nome esplicito, è facile intuire che il riferimento sia stato al programma Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano, (in onda in diretta su Rai3 nell'orario dell'access prime time prima di Un Posto al Sole e dell'altra trasmissione Via dei Matti N.0, anche quella registrata), puntata che ieri è durata più dei dieci minuti previsti.

Il ritardo di partenza di Chi l'ha visto? non è certo un episodo isolato: in Rai, infatti, si sono verificati spesso casi simili, come il recente sfogo in diretta su Rai2 di Milo Infante nei confronti di Pierluigi Diaco e quelli ormai storici di Maurizio Mannoni verso Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca, anche in questo caso su Rai3.