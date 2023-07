Chi l'ha visto?, Salvatore Parolisi in permesso premio: "Non ho ucciso io Melania"

La puntata di questa sera, mercoledì 5 luglio 2023, di Chi l'ha visto? si è aperta con l'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, l'ex militare condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, Melania Rea, uccisa con 35 coltellate nel 2011 nel bosco di Colle San Marco, nel Teramano. L'uomo, dopo aver scontato 12 dei 20 anni previsti dalla sua pena, è stato raggiunto dalle telecamere della trasmissione di Federica Sciarelli mentre si trovava in permesso premio, condizione che ha sollevato parecchie polemiche nell'opionione pubblica e nei telespettatori ma che, come spiega il suo legale, è giuridicamente ammissibile. Parolisi continua a professarsi innocente e, all'inviata di Rai 3, ha dichiarato di non avere mai visto le prove contro di lui: "L'ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre: datemi l'ergastolo se sono stato io, se ho fatto una cosa del genere e me lo provate. Perché a me non l'hanno mai provato".

Salvatore Parolisi: "Melania era bellissima, Ludovica era solo una scappatella"

Salvatore Parolisi continua a dirsi innocente e, ai microfoni di Chi l'ha visto? ha parlato del suo rapporto con Melania Rea, sua moglie, e per la legge italiana da lui uccisa con 35 coltellate nel 2011. "Non si vive per inerzia, la vita è fatta di tanti valori e l'amore ti fa andare avanti. Per me il matrimonio era la realizzazione di un sogno. - ha spiegato l'ex militare, parlando delle sue nozze e dei tradimenti - Ma la verità è che non potevo stare neanche con mia moglie a letto. Quando tornavo a casa spesso la madre dormiva con lei, litigavamo anche al telefono perché lei non veniva da me. Non l'avrei mai tradita, il primo anno ad Ascoli rigavo dritto, ma ho avuto la delusione di non avere un rapporto con lei". L'uomo, condannato in via definitiva a 20 anni di carcere e ora in permesso premio, come prevede il nostro ordinamento giuridico, ha raccontato anche della relazione con Ludovica, "Era solo una scappatella", per poi sottolineare che se trovasse lavoro potrebbe anche uscire prima dello scadere della pena: "Mi mancano 4 anni l'anno prossimo, se trovassi un lavoro potrei uscire. Ma chi me lo dà? Guadagno 800 euro, quando sentono il mio nome e cognome scappano".