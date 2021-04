'Chi l'ha visto?': la minorenne riportata a casa dal comandante Marcos e le intercettazioni sul caso Pipitone

Stasera, mercoledì 21 aprile, alle 21.20 su Rai 3, un nuovo appuntamento con 'Chi l'ha visto?'. Al centro della puntata il ritorno a casa della minorenne che più di un mese fa si era allontanata da una struttura. L'auto che la riaccompagnava era guidata dal comandante Marcos e ad aspettarli c'era l'inviato Giuseppe Pizzo - che da settimane si occupa del caso - per capire cosa c'entri davvero quest'uomo con le minorenni scomparse. La figura di Achille Lauri - questo il vero nome di Marcos - resta avvolta nel mistero. L'uomo, che dice di aver lavorato in passato nei servizi segreti, è in contatto con diverse ragazze scomparse e dice che la sua missione è appunto quella di recuperarle e riportarle dai genitori.

Spazio poi al caso della scomparsa di Denise Pipitone, sul quale la trasmissione è tornata da diverse settimane, con intercettazioni inedite che non sono mai state analizzate. Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.