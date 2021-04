'Chi l'ha visto?', documenti inediti su Denise Pipitone

Stasera, mercoledì 28 aprile, in prima serata su Rai 3, una nuova puntata del programma di Federica Sciarelli. Spazio anche alla sentenza per la morte di Martina Rossi

Stasera, mercoledì 28 aprile, alle 21.20 su Rai 3, un nuovo appuntamento con 'Chi l'ha visto', che continua ad occuparsi del caso Pipitone, sul quale stanno emergendo oscuri retroscena. Al centro della puntata nuovi documenti inediti sulla scomparsa di Denise, mentre Gennaro Spinelli, presidente dell'UCRI (l'Unione delle Comunità Romanès in Italia), commenta così il presunto coinvolgimento nel caso: "La nostra più grande solidarietà a Piera Maggio, ma non siamo noi che rubiamo i bambini".

Spazio poi alla sentenza per Martina Rossi, la studentessa genovese morta in un hotel a Palma di Maiorca, e nuovi aggiornamenti sul comandante Marcos, l'uomo che ha riportato a casa una ragazza scomparsa e in contatto con altre minorenni fuggite da strutture che le ospitavano. Poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Piera Maggio: "Tanti depistaggi nelle indagini"

Da 17 anni alla ricerca di sua figlia - e della verità - Piera Maggio sta partecipando attivamente, come sempre, alle nuove indagini di 'Chi l'ha visto?' che stanno facendo emergere dettagli ed errori sul caso Pipitone. "In questa storia ci sono incompetenze da parte degli inquirenti, anomalie, ma anche tantissimi depistaggi, che non hanno permesso di ritrovare mia figlia - ha detto mercoledì scorso in puntata - Lo dico con forza da anni. Finalmente dopo 17 anni sta venendo fuori lo schifo che c'è dietro a questa vicenda. Io ricordo ancora il sorriso beffardo di uno dei giudici. Erano giudici civilisti che per la prima volta erano in un caso penale così grosso. Ci sono state tante cose che non andavano".